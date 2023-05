Sia e deklaron publikisht: Vuaj nga autizmi

23:49 31/05/2023

Këngëtarja e njohur australiane Sia, deklaron publikisht se vuan nga shqetësime të spektrit autik. E ftuar në podcasting e Rob Cerestino, ajo ka thënë se është diagnostikuar me këtë shqetësim, dhe se prej dy vitesh tashmë është më në fund e lirë të mos ketë ndjesinë e ndrojtjes, turpit apo të fshihet pas gënjeshtrave, qoftë edhe para vetes.

Ajo nuk është ndalur të shpjegojë arsyet që e çuan t’i nënshtrohet analizave mjekësore, por çdo gjë e ka motivuar me faktin se ka pranuar veten dhe këtë gje e ka përjetuar si një çlirim të madh.

Sia Kate Isobelle Furler, është një kantautore australiane, e lindur në vitin 1975, me një karrierë që e ka nisur që në vitin 1993, por që fama e mirëfilltë ndërkombëtare mbërriti vitet e fundit me hitet e saj, duke nisur në 2014 me Chandelier.

Sia gjithashtu ka shkruar dhe krijuar hite për shumë kolege të saj me famë botërore, si Alicia Keys, Rihanna, Celine Dion, Rita Ora etj.

