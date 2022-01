Siguria kibernetike, Rama: Do ngrihet një Qendër Kombëtare Sigurie

11:11 11/01/2022

Ditën e sotme është firmosur marrëveshja për forcimin e sigurisë së sistemeve digjitale në vend mes qeverisë shqiptare dhe kompanisë së mirënjohur amerikane, “Jones International”, drejtuar nga një personalitet i madh i ushtrisë dhe i politikës amerikane. Në fjalën e tij, kryeministri i vendit, Edi Rama është shprehur se në sajë të bashkëpunimit, do të ngrihet një qendër Kombëtare për Mbrojtjen e Sigurisë Kibernitike.

Edi Rama: Jemi të nderuar ta bëjmë bashkëpunimin me grupin tuaj, por duhet të ju them se është po ashtu një kënaqësi e veçantë që ne të kemi mundësinë të bashkëpunojmë me ju për të shfrytëzuar gjithë eksperiencën tuaj dhe duke pasur parasysh se projekti ynë është shumë ambicioz. Siç biseduam dhe bashkë, këtu nuk është thjesht çështja për të ndërtuar një sërë sistemesh sigurie, por një tërësor sigurie që të ketë mundësi të shtojë një vlerë dhe për NATO-n.

Kemi synim të bëjmë transformimin tërësor të dokumentave në shërbimin online, që të bëjmë një mbyllje në sistem për të mbyllur të gjitha sportelet fizike, pa qenë të detyruar qytetarët të dalin jashtë dhe t’i bëjnë veprimet nga shtëpia.

Po ashtu, ne sot jemi në një fazë të re me SHBA dhe me NATO në përgjithësi, kemi disa investime të rëndësishme në infrastrukturë, ku hyjnë edhe investimet në fushën e mbrojtjes. Ne e vlerësojmë shumë bashkëpunimin me ju për ngritjen e një Qendre të Mbrojtjes Kibernitike që të jetë në shërbim të ushtrisë tonë, por edhe të gjithë aspekteve që kanë të bëjnë me pjesën civile të shoqërisë. Është një sfidë e madhe, por duke pasur dhe ndihmën dhe kurajon tuaj, ne do t’ia dalim të kemi një Qendër Kombëtare Sigurie, duke dhënë edhe shërbime përtej kufijve të Republikës së Shqipërisë./tvklan.al