Siguria kufitare në Ukrainë e Izrael, Senati Amerikan prezantohet projektligjin

11:25 05/02/2024

Senatorët amerikanë kanë propozuar një projektligj dypartiak prej 118 miliardë dollarësh që synon të forcojë sigurinë kufitare, si dhe të sigurojë ndihmë për Ukrainën dhe Izraelin. Paketa përfshin rreth 20 miliardë dollarë për masat e sigurisë kufitare të SHBA-së, 60 miliardë dollarë për Ukrainën dhe 14.1 miliardë dollarë ndihmë për sigurinë për Izraelin. Propozimi përfshin gjithashtu 10 miliardë dollarë ndihmë humanitare për civilët në Gaza, Bregun Perëndimor dhe Ukrainë. Presidenti i SHBA Joe Biden tha se ai e mbështet fuqimisht projektligjin.

Presidenti amerikan dhe udhëheqësit demokratë dhe republikanë në Senat kanë bërë presion për të rifurnizuar Ukrainën me ndihma gjatë luftës, por janë përballur me rezistencë nga republikanët konservatorë, të cilët kanë këmbëngulur për të trajtuar imigracionin e paligjshëm në kufirin me Meksikën.

Sipas marrëveshjes, presidentit do t’i jepen kompetenca të reja për të dëbuar menjëherë emigrantët nëse autoritetet mbingarkohen me kërkesat për azil dhe aplikimet në kufi do t’i nënshtrohen zbatimit më të shpejtë dhe më të ashpër.

“Tani kemi arritur një marrëveshje për një marrëveshje dypartiake të sigurisë kombëtare që përfshin grupin më të ashpër dhe më të drejtë të reformave kufitare në dekada. Unë e mbështes fuqimisht atë”, tha Biden në një deklaratë.

Megjithatë, Kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve, Mike Johnson e deklaroi atë “të vdekur” nëse arrin në dhomën e tij. “Ky projekt-ligj është edhe më i keq nga sa prisnim dhe nuk do t’i afrohet përfundimit të katastrofës kufitare që presidenti ka krijuar,” tha ai në një deklaratë në X. Megjithë mbështetjen e demokratëve projektligji përballet me perspektiva të pasigurta si në Senat ashtu edhe në Dhomën e Përfaqësuesve, ku republikanët kanë shumicën.

Në të njëjtën kohë, projektligji mund të jetë shansi më i mirë për Presidentin Biden për të ofruar ndihmë në kohë lufte për Ukrainën, pasi vonesa në Kongresin e SHBA në miratimin e 60 miliardë dollarëve për Kievin ka ndaluar dërgesat amerikane të municioneve dhe raketave, duke dëmtuar rëndë forcat ukrainase kundër Rusisë.

