Siguria rrugore/ Balluku: Çfarëdo tabele që të vendosim ne, gjithmonë ka një tendencë për të ecur më shpejt

23:18 12/12/2022

Zëvendëskryeministrja e vendit dhe njëkohësisht Ministrja për Energjinë dhe Infrastrukturën, Belinda Balluku ka thënë se çfarëdo tabele shpejtësie të vihet për lejimin e shpejtësisë në autostrada, ka një tendencë për të ecur më shpejt.

Zv/Kryeministrja Balluku e ftuar në “Opinion” ka dhënë më shumë detaje rreth projekteve që janë në zhvillim e sipër për të lidhur vendet e Ballkanit përmes autostradave dhe hekurudhave.

Blendi Fevziu: Ju a keni më shumë lekë se ne që e bëni me 6 korsi?

Artan Grubi: Nuk e di a kemi më shumë lekë, por kemi shumë dëshirë që të bashkohemi me Shqipërinë me autostradë.

Blendi Fevziu: Dhe për dinjitet Balluku, ta bëjmë dhe ne 3 me 3.

Belinda Balluku: Jo, sepse ti nuk del të më mbrosh kur del pastaj opozita të thotë “jo e bënë me 6 korsi, nuk u desh”. Nëse del të më mbrosh, angazhohu që të më mbrosh për ta bërë me 6 korsi. Sipas studimit të vizibilitetit që kemi bërë janë 4 korsi. Janë eviçente sepse nuk është vetëm çështja e 4 korsive, por edhe ndarja, përveç sigurisë rrugore, sjell një rrjet të trafikut të pandërprerë. Do të “bypasohen” të gjitha qytetet, kështu që rruga do të jetë e shpejtë dhe 4 korsi janë të mjaftueshme sipas studimit të vizibilitetit.

Blendi Fevziu: kur do të bëni këtë autostradën, a do e rrisni shpejtësinë e rrugëve sepse rruga Elbasan-Rrgozhinë shkon nga 20 kilometra në 40, kthehet 80 pastaj zbret 50.

Belinda Balluku: Ajo është një rrugë që ka kompleksitet dhe është një rrugë e rrezikshme nga ana e sigurisë rrugore. Bypassi i Fierit, apo Levan-Vlorë apo rruga e Kombit kanë një shpejtësi të konsiderueshme. Kjo rrugë duke përmbushur kushtet e sigurisë rrugore, do t’i rritet dhe shpejtësia, por çfarëdo tabele që të vendosim ne, gjithmonë ka një tendencë për të ecur më shpejtë dhe gjithmonë thyhet./tvklan.al