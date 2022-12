Sigurime falas për gratë e papuna me 3 fëmijë

16:15 30/12/2022

Nis nga 1 janari, aplikimi bëhet në e-Albania

Prej 1 janarit të gjitha grave të papuna që kanë 3 apo më shumë fëmijë deri në moshën 18 vjeç, do t’ju paguhen sigurimet shoqërore dhe shëndetësore për 5 vitet e para të jetës së fëmijës së tretë. Veç numrit të fëmijëve, gratë përfituese duhet të kenë jo më shumë se 1 milion lekë të ardhura familjare në muaj. Aplikimi do të nisë në 1 janar përmes e-Albania.

“Në momentin që individi do futet në llogarinë e e-Albania do të përdorë shërbimin program i mbrojtjes së veçantë nga shteti për gratë e papuna që kanë 3 ose më shumë fëmijë deri në 18 vjeç. Vetëm nëpërmjet ID do t’i dalin të gjitha të dhënat. Nuk ka nevojë për dokumentacion shtesë koha e shërbimit është e menjëhershme”.

Aplikimi nga gratë përfituese do të bëhet vetëm një herë, më pas do të jenë strukturat shtetërore që do të përditësojnë listat mujore.

“Çdo muaj do të verifikohet ligjshmëria e moshës së fëmijëve dhe të ardhurat mujore, në rast se ndodh që një nga këto kriteret nuk plotësohet në e-Albania do t’i dërgohet mesazh se është ndërprerë përfitimi nga programi i mbrojtjes e veçantë nga shteti”.

Sipas përllogaritjeve paraprake të bëra nga Shërbimi Social Shtetëror në Janar të 2023 pritet të jenë rreth 6000 përfituese.

