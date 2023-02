Sigurimi i pronës nga fatkeqësitë natyrore

Shpërndaje







17:38 07/02/2023

Morinaj: Duhet bërë detyrues me ligj

Sigurimi i pronës nga fatkeqësitë natyrore po kthehet gjithnjë e më shumë në domosdoshmëri. Gjatë vitit 2022 numri i atyre që kanë siguruar pronën në shoqërinë e sigurimeve Eurosig është rritur me 3.2%.

“Gjatë 2022 grupi i sigurimeve Eurosig-Insig Jetë dhe Jo-Jetë në Shqipëri dhe Kosovë ka realizuar mbi 60 milionë euro prime dhe ka paguar rreth 20 milionë euro dëmshpërblime. Ka shënuar rritje dyshifrore, duke zënë vendin e dytë në tregun e sigurimeve dhe vendin e parë në sigurimet motorike me mbi 24 %”, thotë Kadri Morinaj.

Duke qenë se Shqipëria është një vend me aktivitet të lartë sizmik, President i Grupit Eurosig-Insig i ka bërë thirrje qeverisë ta bëjë me detyrim sigurimin e pronës.

“Në këtë mënyrë Qeveria nuk ka pse të lodhet akoma me rindërtimet e tërmetit, pasi këto do i kishin kryer kompanitë e sigurimeve. Sigurimi i pronës siguron që të dëmtuarit nuk do ta kalojnë jetën nëpër çadra, por do të rimbursohen në kohë rekord”.

Duke ndjekur situatën e rëndë në Turqi, Grupi Eurosig-Insig dhe UBA Bank ka vendosur të akordojë 30,000 Euro në ndihmë të familjeve të dëmtuara nga tërmetet e shkatërruese.

“Me këtë rast dua të shpreh keqardhjen time për viktimat e tërmeteve shkatërruese në Turqi, uroj që familjet e dëmtuara të rikuperohen sa më shpejt të jetë e mundur”.

Gjatë vitit që lamë pas grupi ka shtuar investimet e tij me mbi 20 milionë Euro. Gjithashtu 2022-shi ishte vit sfidues pasi Eurosig mori mazhorancën prej 66 % të UBA Bank në Shqipëri.

Tv Klan