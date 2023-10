“Simbol” i raportit me komshinjtë? Rezart Cenaj me fshesë në dorë: I gjuaj tavanit kur bëjnë zhurmë

18:14 28/10/2023

Tema e sotme në programin e “Rudina” në Tv Klan ka të bëjë me marrëdhëniet që kemi me fqinjët, sa ka ndryshuar ato vit pas viti. Kryebashkiaku i jetës së natës, Rezart Cenaj solli një fshesë në studio, e cila sipas tij simbolizon raportin me fqinjët një kat më lart.

-Fshesë na ka sjellë Rezarti sot.

Rezart Cenaj: Kjo është në fakt marrëdhënia ime me fqinjët sot, jo dje.

(Të qeshura)

-Çfarë do të thuash ti me këtë?

Rezart Cenaj: Kemi një marrëdhënie shumë të çuditshme me fqinjët sipër.

-Me fqinjët lart?! E kuptova…

Rezart Cenaj: Se ajo jepet me qira shtëpia sipër, dhe vijnë të rinj. Nuk e di, por të gjithë të rinjtë që vijnë në orën 11 e gjysmë, 12 pa çerek…Fillon një zhurmë e frikshme dhe unë jam tërë kohës duke i rënë tavanit sipër sepse është ora që fëmijët e mi janë në gjumë. Ne ça nuk bëjmë që t’i vëmë në gjumë se ata janë të tmerrshëm. Pra, marrëdhënia ime me fqinjin sipër.

-Fshesa, një mjet komunikimi sot me fqinjin lart. Reagojnë të paktën?

Rezart Cenaj: Po, reagojnë. Jo pa qëlllim e solla se doja ta tregoja si histori./tvklan.al