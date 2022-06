Simeone luan shah pa mbretin

22:54 27/06/2022

Futbollistë dhe trajnerë ndajnë foto nga pushimet

Para nisjes së kupave të Europës, futbollistë dhe trajnerë po përfitojnë nga disa ditë të lira për pushime me familjen apo edhe me miqtë. Në një prej postimeve në rrjetet sociale, trajneri i Atletico Madrid shfaqet me familjen në plazh.

Një nga fotot e tregon atë duke luajtur shah me djalin e tij, dhe pikërisht kjo foto u bë menjëherë virale. Fusha e shahut nuk është e pozicionuar në mënyrë korrekte dhe trajneri luan pa mbretin, gjë që është e pamundur sepse qëllimi i lojës është të vërë në kontroll pikërisht këtë gurë.

Duket që është një foto sa për Instagram dhe se të dy, babë e bir nuk marrin vesh fare nga shahu. Ironia në web ishte e pashmangshme.

Diku tjetër Fikayo Tomori i Milan dhe Tammy Abraham i Romës janë sëbashku me pushime. Futbollisti kuqezi tallet me Abraham që nuk ia thotë shumë në basketboll, ose ndoshta për të nuk ishte dita.

Në plazhet e Marbella në Spanjë, Erling Haaland i Manchester City shfaqet duke ka bërë numra me topin e futbollit. Edhe pse për pak minuta, kynmoment do të jetë i paharruar për këta të rinj që mund të krenohen se kanë luajtur me Haaland.

Tv Klan