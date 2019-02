Sina: Partizani pretendent për titull

Superliga ka ardhur në një fazë interesante. Skuadrat pretendonte janë shumë pranë me pikë me njëra-tjetrën, por surpriza e këtij sezoni është Teuta. Çelësi i suksesit për durrsakët është ndërthurja e lojtarëve me eksperiencë me të rinjtë.

Për ish futbollistin Elvis Sina, një tjetër surprizë por negative, është Skënderbeu.

“Edhe pse ka prurke të reja nuk e ka e ka etjen për të fituar”.

Lojtarët duket se nuk duan të fitojnë, një skuadër me bazë të mirë me shumë tituj kampion nuk duhet të lëshonte kaq kollaj.

Ish-lojtari i Tiranës, sheh si pretendent për fitimin e kampionatit, ekipin e Partizanit.

“Lojtarët, serioziteti i trajnerit Gega, mbështetja e klubit”.

Pretendent mbetet edhe Kukësi që ka një stabilitet prej disa sezonesh.

Superliga ka rezervuar gjithnjë supriza deri ne fund sezonit. Mbeten për tu luajtur edhe 16 javë.

Tv Klan