Sindroma Rapunzel: Një top i rrallë i qimeve në stomak, prek më shumë të rinjtë nën 30 vjeç

11:27 11/11/2022

Flokët në ushqim mund të jenë shumë të padëshirueshëm. Shumica e njerëzve madje mund të lënë për gjysmë një vakt pasi të shohin një qime në pjatën e tyre. Megjithatë, ka njerëz që mund të konsumojnë flokë shumë shpesh për shkak të ndonjë sëmundjeje psikologjike dhe mund të përfundojnë duke vuajtur nga një gjendje e rrallë mjekësore e quajtur Sindroma Rapunzel në të cilën flokët mund të ngatërrohen dhe bllokohen në traktin gastrointestinal të personit të prekur dhe kërkon ndërhyrje urgjente kirurgjikale.

Gjendja zakonisht prek njerëzit me disa çrregullime psikologjike dhe psikiatrike dhe është më e zakonshme tek gratë nën moshën 30 vjeç.

I emëruar sipas personazhit imagjinar Rapunzel, i cili dihej se kishte flokë të gjatë, gjendja prek më shpesh gratë sesa burrat. Mund të çojë në pasoja serioze nëse pacienti ka gëlltitur flokë për një kohë shumë të gjatë. Në disa raste, topi i flokëve mund të infektohet dhe kjo mund të rezultojë në infeksion të rëndë, inflamacion dhe madje edhe vdekje. Sindroma është e lidhur ngushtë me shumë çrregullime psikologjike si trikotillomania (çrregullimi i tërheqjes së flokëve), trikofagjia (çrregullimi i ngrënies së flokëve) dhe Pica (ngrënia e substancave jo ushqimore), sipas The Helthsite.

Pse disa njerëz mund të hanë flokë?

Sindroma Rapunzel shpesh diagnostikohet te njerëzit që kanë disa kushte psikiatrike si trikofagjia dhe trikotillomania, ku personi i prekur ka një dëshirë të pakontrollueshme për të tërhequr flokët dhe mund ta konsumojnë atë në mënyrë impulsive. Njerëz të tillë kanë shumë të ngjarë të zhvillojnë sindromën Rapunzel.

Njerëz të tillë mund të shihen shpesh duke futur flokët e tyre në gojë ose duke luajtur shumë me to. Ekziston edhe një çrregullim tjetër i lidhur me gjendjen dhe ai është Pica. Në këtë gjendje, personi mund të hajë substanca jo ushqimore si papastërti, letër, guralecë, flokë dhe gjëra të tjera. Kjo gjendje vërehet gjithashtu tek gratë shtatzëna dhe disa njerëz që vuajnë nga çrregullime autike.

Sipas një media, disa arsye të mundshme pas këtyre çrregullimeve mund të jenë personi që vuan nga uria akute në një moment të jetës ose vuan nga neglizhenca emocionale ose abuzimi në fëmijëri. Janë vërejtur gjithashtu disa lidhje midis ngrënies së flokëve dhe mungesës së hekurit.

Çfarë mund të ndodhë nëse flokët ngecin në stomak?

Flokët nuk janë të biodegradueshëm dhe stomaku juaj e ka të vështirë t’i shpërbëjë ose t’i tresë ato. Flokët gjithashtu mund të ngecin në zgavrën e stomakut. Nëse personi vazhdon të gëlltisë qime për vite me radhë, atëherë ka shumë të ngjarë që ato të grumbullohen në zgavrën e stomakut dhe të shndërrohen në një strukturë të ngjashme me topin. Ndërsa rritet në madhësi, njësoj si një tumor, mund të krijojë një pengesë dhe madje mund të rrëshqasë poshtë në zorrë.

Në shumicën e rasteve, do të kërkohet kirurgji për të hequr topin e flokëve me një lëvizje. Disa mjekë mund të rekomandojnë gjithashtu trajtim kimik. Trajtimi psikologjik do të jetë i nevojshëm për të parandaluar të ngrënit kompulsiv të flokëve tuaj në të ardhmen.

Simptomat e sindromës Rapunzel

Më poshtë janë disa simptoma që mund të jenë të pranishme në rastet e sindromës Rapunzel. Shumë simptoma mund të jenë të ngjashme me ato të përjetuara me një tumor ose formë tjetër bllokimi-

-Dhimbje të shpeshta të stomakut

-Fryrje

-Ndjenja e plotësisë

-Nauze

-Të vjella pas ngrënies

-Dhimbje nën kafaz të kraharorit

-Rënia e flokeve me njolla

-Fryma e keqe /tvklan.al