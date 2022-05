Sinoptikania: Maji mbyllet me temperatura vere

Shpërndaje







09:58 23/05/2022

Termometri do të shënojë 35 gradë Celsius

Temperaturat ekstreme do të nisin që në muajin Maj. Sipas sinoptikanëve, termometri do të shtojë vlera disa gradë me të vlerat të cilat janë tipike për verën.

Valë të nxehti dhe kushte ekstreme moti po përjetojnë dhe disa vende europiane. Sipas parashikimeve të motit, goditjet e të nxehtit po shtohen.

Për shkak të ndryshimeve klimatike, goditjet e të nxehtit do të na shoqërojnë gjatë gjithë verës.

Klan News