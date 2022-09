Sipërmarrësi: Përqafimi 20 sekonda, i barabartë me një orgazëm

14:30 07/09/2022

Në “Shije Shtëpie” në Tv Klan, ditën e sotme u trajtua tema e humorit të mirë. Sipërmarrësi Eglent Bici shprehet se kontakti fizik, një përqafim i plotë ku dy trupa takohen me njëri-tjetrin ndikon pozitivisht në humor. Çelësi kryesor për të përmirësuar humorin me një përqafim është kohëzgjatja e tij.

Eglent Bici: Kohëzgjatja të jetë të paktën 20 sekonda. Një përqafim 20 sekondësh, i mirëbërë, me plot ndjesi, ku të dy palët e shijojnë totalisht njëri-tjetrin, studiuesit kanë vlerësuar që çlirimi i emocioneve, endorfinave etj, është i barabartë me një orgazëm. Çka do të thotë që përqafohuni sa më shumë herë nga 20 sekonda.

Klodian Murati: Nëse nuk arrini dot në orgazëm.

Katerina Trungu: Kam përshtypjen se ne shqiptarët nuk përqafohemi shumë, prandaj jemi të acaruar shpesh.

Klodian Murati: Te të dyja nuk bëhemi shumë./tvklan.al