Siri, gjendet mozaiku i rrallë që paraqet luftën e Trojës

13:40 13/10/2022

Një mozaik 120 metra katrorë i zbuluar në Siri portretizon skena nga lufta epike e Trojës me Greqinë, konfliktit legjendar i më shumë se 2000 viteve më parë, është më i “rralli” i gjetur ndonjëherë për shkak të gjendjes së shkëlqyer që ndodhet.

Vepra e ndërtuar 1600 vite më parë është e zbukuruar me ushtarë me shpata dhe mburoja, bashkë me emrat e tyre si dhe portete të Amazonave të bukura e të forta që luftonin së bashku me ta. Amazonat ishin një racë femrash të bukura luftëtare në mitologjinë greke, të cilat shtriheshin në territorin e Ukrainës së sotme.

Mozaiku u gjet së fundmi në Rastan, Sirinë veriore, distrikt që qeveria mundi ta merrte nga duart e rebelëve në vitin 2018 pas vitesh të tëra lufte, një vit pasi grupet e armatosura u përpoqën të shisnin copa të veprës duke e nxjerrë në platformat sociale.

Arkeologët kanë nxjerrë vetëm 20 metra të mozaikut nga një ndërtesë që dikur mund të ketë qenë një banjë publike, por kërkimet vazhdojnë.

Mozaiku është gjetja më e rëndësishme arkeologjike në Siri që prej fillimit të konfliktit në vend, rreth 11 vite më parë. Në secilin ndarje të tij ndodhen gurë të vegjël shumëngjyrësh në trajtë katrore, me madhësi rreth 1 cm./tvklan.al