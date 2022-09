Sistemi financiar bankar, i qëndrueshëm

Shpërndaje







16:36 29/09/2022

BSH: Sfida aktuale, çmimet e larta në tregjet ndërkombëtare

Në 6 muajt e parë të ketij viti, zhvillimet ekonomike të sektorit bankar kanë qenë pozitive, ndonëse rritja ekonomike dhe çmimet e larta të energjisë dhe të ushqimeve në tregun ndërkombëtar, ruajtën presione të theksuara inflacioniste. Është ky konstatimi që bën raporti i stabilitetit financiar në 6 mujorin e parë të këtij viti i publikuar nga Banka e Shqipërisë.

Klodian Shehu, drejtor i Departamentit të Stabilitetit Financiar : Në tërësi, harta e stabilitetit financiar, tregon që rreziqet për ekonominë shqiptare kanë ardhur nga sektori jashtëm dhe kryesisht lidhen me zhvillimet në inflacion, në çmimet e mallrave të konsumit dhe në çmimet e mallrave të energjisë. Treguesit që lidhen me ekonominë e brendshme, në përgjithësi kanë qenë pozitive. Kemi patur rritje të ekonomisë gjatë peridhës e cila është mbëhstetur nga rritja e konsumit, e investimeve dhe rritja e ekporteve neto.

Sfida me tregjet ndërkombëtare është ajo për të cilat Banka e Shqipërisë kërkon më shumë kujdes për sektorin bankar.

“Periudha që jemi aktualisht përban disa sfida që lidhen kryesisht me zhvilimet në tregjet ndërkombëtare dhe rritjen e kostos së prodhimit për shkak të çmimeve më të larta të energjisë. Nesë kjo do vazhdojë, do jetë problematike për bizneset dhe familjet dhe mund të sjellë rritje të kredive me probleme. Prandaj u kërkon bankave të tregohen të kujdeshëm në analizën e rreziqeve dhe të ruajnë pozicione të mira të kapitaleve.”

Në raportin për stabilitetin financiar, vihet re një rritje e kredive për bizneset dhe familjet, si dhe ulje e tyre me probleme.

Tv Klan