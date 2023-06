Situata në Kosovë/ Milori: Rama po luan një rol që ndërkombëtarët ia kanë dhënë, nuk është faktor për ndërmjetësimin

23:02 13/06/2023

Gazetarja e Klan News, Mirela Milori thotë se për situatën në veri të Kosovës, Kryeministri Rama po kërkon të luajë një rol që ia kanë dhënë ndërkombëtarët.

E ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Milori shprehet se për ndërmjetësimin mes Kosovës dhe Serbisë, nuk beson se do të ishte një faktor i madh Rama.

Mirela Milori: Kurti bëri një ndërhyrje në veri që ngriti peshë të gjithë diplomacinë ndërkombëtare. Në këtë histori, i vetmi që nuk ka lëvizur është Kurti. Rama ka dashur që shpeshherë t’i afrohet Kurtit. Nuk i është dhënë Kurti kësaj miqësie me shpirt dhe Rama ka shkuar në pozicionin e tij fillestar. Rama po kërkon të luajë një rol që ndërkombëtarët ia kanë dhënë. Për ndërmjetësimin nuk besoj që do të ishte një faktor i madh Rama sa të dilte me “leje mësuese të shkoj unë”. I duhet atyre dhe e bën Rama.

Gazetarja Milori shprehet se sanksionet që thuhet se do t’i vihen Kosovës nga SHBA dhe BE, nuk janë të mirëfillta për Kosovën, por kanë si qëllim ndërmjetësimin mes palëve në tavolinë dhe uljen e tensioneve.

Mirela Milori: Sanksionet nuk janë aq të rënda sa të vihet kuja, por ana ekonomike dhe çështja që hyn një shtet në sanksione, është e vështirë. Pengesa më e madhe e Albinit, është Albin Kurti. Me këto sanksione, qëllimi besoj se është për t’i ulur tensionet dhe të ulen në tryezë. Nuk mendoj që janë sanksione të mirëfillta për Kosovën./tvklan.al