Situata në Kosovë, në pikëpyetje mbledhja e dy qeverive. Rama: Nuk mund të bëjmë një mbledhje si ufo

00:16 14/06/2023

Mbledhja mes dy qeverive Shqipëri-Kosovë e parashikuar të zhvillohet nesër në Gjakovë është në pikëpyetje. Kryeministri Rama, në një konferencë të jashtëzakonshme në orët e mbrëmjes, lajmëroi se pasi ka komunikuar me shefin e diplomacisë së BE, i ka kërkuar Albin Kurtit të ndryshojnë formatin e takimit i cili të fokusohet vetëm në zhvillimet në veriun e Kosovës. Propozim që është refuzuar nga Kryeministri i Kosovës.

“I kam kërkuar Albinit për t’u takuar nesër në Gjakovë në një format më të ngushtë, përkatësisht me ministrat e jashtëm dhe ata të mbrojtjes për të diskutuar pikërisht lidhur me këtë situate, e cila po e çan në mënyrë dramatike Kosovën me bashkësinë euro-atlantike në një pikë të paimagjinueshme, ku kjo e fundit ka vënë gishtin, faktikisht, në butonin që do vërë në lëvizje planin e sanksioneve ndaj shtetit që e ka krijuar vetë. Për fat të keq dhe me shumë keqardhje më duhet të them që nuk kemi pasur dakordësi me kryeministrin Kurti për një ndryshim të formatit, ai ka kërkuar që mbledhja të bëhet normalisht dhe pastaj veç të diskutojmë edhe për këtë, por kjo nuk është e mundur sepse nuk është një moment për të krijuar një pasqyrë të rreme të asaj që në fakt ndodh në realitetin e Kosovës sot”.

Rama shpjegon se nuk mund të injorojnë atë që po ndodh dhe të ulen dhe të firmosin marrëveshje për bujqësinë dhe blegtorin, kur komuniteti euroatlantik po harton sanksione për Kosovën që do të ndryshojnë të ardhmen e saj.

“Jo, fare. E thashë dhe një herë, ka disa ditë që kërkoj ta takoj. Ka qenë i zënë, e mirëkuptoj, nuk ka asnjë problem dhe nuk jemi në kushtet kur mund të bëjmë një mbledhje si UFO. Shqipëria nuk është UFO të paktën. Shqipëria, e përsëris, është pjesë e pandashme e bashkësisë euroatlantike dhe nuk mundet as të bëjmë një teatër me marrëveshje për bujqësinë, për blegtorinë e për të tjera, që janë shumë të rëndësishme e që janë gati e që mund të bëhen dhe pas një jave, pas dy javësh apo pas tre javësh. Ndërkohë që Kosova po digjet ngadalë, por po digjet në reputacionin e saj ndërkombëtar, me ata që e krijuan si shtet”.

Përsëriti disa herë se si Kryeministër i Shqipërisë është i shqetësuar për fatin e shtetit të Kosovës.

“Nuk kuptoj dhe nuk e kupton askush cila është strategjia këtu dhe cili është interesi strategjik i Kosovës në këtë proces ku Kosova po hyn në një kurs përplasjeje dramatike me bashkësinë euroatlantike, kështu që arsyeja pse unë po i bëj gjithë këto përpjekje është Kosova. Nuk është aspak, ndonjë arsye tjetër, është Kosova”.

I kujton Albin Kurtit se kur refuzon një propozim të Fuqive të Mëdha duhet të kuptosh se propozimi që pason nuk është më i miri i mundshëm për vendin. E këtu kujton rastin e ndryshimit të emrit të Maqedonisë.

“Mua më ka mësuar edhe historia, por edhe jeta që kur i bën shumë naze një marrëveshjeje që ta vënë në tavolinë fuqitë e mëdha, marrëveshja tjetër nuk është më aq e mirë dhe marrëveshja tjetër nuk është më aq e mirë. Nëse kujtesa ime nuk më bën tani një rreng, fqinjve tanë të mirë, vëllezërve tanë maqedonas ju vu dikur në tavolinë një marrëveshje që të pranonin që emri i vendit të mos ishte i njëjti brenda me jashtë. Nuk e pranuan. Tani e kanë të njëjtin brenda dhe jashtë dhe është një nga marrëveshjet e Greqisë me bashkësinë europiane, marrëveshje të tjera e të tjera”.

Deklaratat ironike të Albin Kurtit lidhur me propozimin e tij për asociacionin e komunave me shumicë serbe, thotë se nuk i merr personale, por pretendon që përpara se të flaës, Kryeministri i Kosovës duhet ta lexojë dokumentin.

“Unë nuk jam ariu, unë jam Kryeministri i Shqipërisë. Kam bërë një propozim, janë bërë edhe propozime të tjera. Ka dhe drafte të tjera, as nuk kam kërkuar t’i imponohem kujt, as nuk pretendoj që ati draft të merret e të adoptohet pa e parë. Gjëja më normale, unë nuk pres që presidenti i Serbisë të thotë bravo, as që ta pranojë sepse kanë shkruar diku në një marrëveshje që draftin me demek do e bëjë një ekip menaxhimi që është me serbë e ku di unë. Unë nuk pres nga ai, por minimalisht qeveria, kryeministri i Kosovës të thotë ok, ta shohim, çfarë problemi ka? Merre shihe njëherë se nuk i dihet. Mund të jetë komplet kot, por ju siguroj që është top, se nuk e kam shkruar unë. E kanë bërë ekspertë të nivelit më të lartë botërorë dhe faktikisht, ata që e kanë marrë në Paris, në Berlin, në Bruksel, në Ëashington, kanë vetëm fjalë të mira. E keqja është që ka një pengesë psikologjike të fortë, që ka të bëjë me natyrën e gjithë politikës së bërë nga të dy”.

Edhe pse jo shumë optimistë për rezultatin, Rama le të kuptohet se do t’i vazhdojë përpjekjet për të bindur Kurtin për t’u takuar por dhe nëse nuk ndodh siguron se marrëdhëniet vëllazërore mes Shqipërisë dhe Kosovës nuk cënohen.

“Çfarë ndodh? Asgjë! Jeta vazhdon keq për Kosovën fatkeqësisht. Aspak mirë edhe për kryeministrin e Kosovës sepse në vend që të jetë në të gjitha instancat e mundshme për të vazhduar të komunikojë e të bëjë marrëdhënie ndërkombëtare për shtetin që përfaqëson, nuk do ta ketë dot të mundur e kjo është e tmerrshme. Ndërkohë që ne do vazhdojmë. Ne vëllazërinë nuk e kemi politike, e kemi një vëllazëri që buron nga gjaku i njëjta, nga gjuha e njëjtë, nga historia e njëjtë dhe nga e ardhmja e njëjtë, kështu që ne do vazhdojmë por ne nuk bëhemi palë në një absurd, nuk kemi se si. Do të ishte një tradhti e madhe që do t’i bënim Kosovës përveç se një çmenduri për Shqipërinë. Ne kemi detyrën t’ia themi po aq copë sa i ka Albini dëshirë gjërat kur i thotë”.

