Situata në Kosovë, reagon NATO

15:51 13/12/2022

Stoltenberg: Forcat e NATO-s janë të gatshme, të afta dhe vigjilente

Situata në veri të Kosovë vazhdon të mbetet e njëjtë, në pritje të një ndërhyrje për heqjen e barrikadave të vendosura nga serbët në rrugët që të çojnë në pikat kufitare të Bërnjakut dhe Jarinës. Afër fshatit Zupç, në drejtim të kufirit të Bërnjakut, ndodhen dy kamionë të vendosur nga serbët, të cilave i janë hequr targat dhe janë të dëmtuar dhe me goma të shpuara. Edhe këtë të martë dyqanet dhe shkollat në veri të vendit po qëndrojnë të mbyllura në katër komunat veriore të Kosovës. Rruga dytësore në Rudare shërben për kalimin e makinave.

Policia e Kosovës me anë të një deklarate shprehet se bllokimi i rrugëve dhe ngritja e barrikadave ndodhi nga grupet kriminale që po pengojnë lirinë e lëvizjes së qytetarëve dhe qarkullimit të mallrave. Trupat ushtarake të NATO-s, KFOR, po monitorojnë situatën nga afër, së bashku me misionin EULEX. Sa i përket situatës më të fundit në Kosovë, sekretari i Përgjithshëm i NATO-S, Jens Stoltenberg duke folur për France24 u shpreh se Aleanca është shumë e fokusuar në Kosovë, në Ballkanin Perëndimor dhe se për këtë situatë po bashkëpunojnë ngushtë me Bashkimin Europian.

“Forcat e NATO-s janë të gatshme, të afta dhe vigjilente. Natyrisht, ne jemi ende të pranishëm atje, forcat e KFOR-it numërojnë më shumë se 4000 ushtarë dhe ata luajnë një rol kyç në stabilizimin e situatës. Këshilla ime për të gjitha palët është që të përmbahen nga retorika që kontribuon në përshkallëzimin e konfliktit dhe të ndihmojnë në uljen e tensioneve”, tha ai.

Prej dy ditësh në Prishtinë gjendet emisari i posaçëm i SHBA-ve, Gabriel Escobar. Këtë të martë ai u takua me përfaqësues të partive opozitare. Të mërkurën i dërguari i Bashkimit Europian, Miroslav Lajçak do të zhvillojë takime në Prishtinë dhe në Beograd. Sakaq përfaqësuesi i Lartë i Bashkimit Evropian, Josep Borell ka deklaruar se propozimi për marrëveshjen Kosovë-Serbi, i cilësuar si plani franko-gjerman tani e ka mbështetjen e 27 vendeve anëtare.

Ndërsa Kryeministri Albin Kurti mblodhi sot qeverinë dhe nuk u fokusua te situata në veri të Kosovës, por se bëri të ditur se qeveria e tij do të aplikojë për marrjen e statusit të vendit kandidat në BE.

“Siç e dini, ne jemi vendi i fundit në Ballkanin Perëndimor që po aplikojmë për Bashkimin Evropian edhe pse jemi vendi i parë në këtë rajon për sundimin e ligjit, lirisë dhe demokracisë”, u shpreh Kurti.

Situata në Kosovë pritet të diskutohet më 15 Dhjetorit në mbledhjen e ministrave të Jashtëm të Bashkimit Europian në Bruksel.

