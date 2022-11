Situata në veri të Kosovës, gazetarja: Policët serbë që kanë dhënë dorëheqjen janë zëvendësuar

12:23 08/11/2022

Në Prishtinë, Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka zhvilluar disa takime me me krerët e partive opozitare. Vetëm 20 minuta ka qëndruar për të lënë në gjysmë takimin me Kryeministrin Kurti, kreu i AAK-së Ramush Haradinaj. Pasi doli nga godina e Qeverisë, Haradinaj shkroi në Facebook se u detyrua ta lërë takimin pasi sipas tij, Kurti po mbante ligjërata e nuk po sqaronte “pse i ka prishur raportet me Amerikën”.

Të zhgënjyer nga takimi duket të kenë dalë edhe krerët e dy partive tjera opozitare. Kreu i LDK-së Lumir Abdixhiku pas takimit tha se Kryeministri nuk ka plan për çështjen e veriut. Kreu i PDK-së Memli Krasniqi tha se nuk ka marrë garanci nga Kryeministri.

Më shumë detaje ka dhënë në një lidhje të drejtëpërdrejtë gazetarja e Tv Klan Blerta Dalloshi Berisha.

Brikena Prifti: Kush mori pjesë në takim dhe çfarë është diskutuar?

Blerta Dalloshi Berisha: Fillimisht ftesës së Kryeministrit Kurti i janë përgjigjur të gjitha partitë politike duke nisur nga kryetari i LDK-së, Abdixhiku, ai i PDK-së Krasniqi si dhe kreu i AAK-së, Ramush Haradinaj, por ky i fundit e la takimin menjëherë pas 20 minutash. Pastaj në Facebook, ky i fundit shkroi se nuk duronte dot ligjëratat e Kryeministrit Kurti në takim dhe nuk tregonte arsyet se pse ka prishur raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë, pas takimit kanë folur dhe krerët e 2 partive të tjera opozitare, Abdixhiku dhe Krasniqi, të cilët i kanë ofruar përkrahjen e plotë Kryeministrit Kurti për të ruajtur sovranitetin në 4 komunat veriore të vendit, por që të 2 janë shprehur skeptikë pasi sipas tyre, Kryeministri Kurti nuk iu ka ofruar siguri se ka ndonjë plan veprimi se si do të veprojë në komunat veriore për të ruajtur sovranitetin atje.

Gjithashtu gazetarja Blerta Dalloshi Berisha ka dhënë më shumë detaje rreth situatës në veri të Kosovës.

Brikena Prifti: Ne kemi pasur komunikime të vazhdueshme mbi situatën në veri të Kosovës, si paraqitet ndërkohë ditën e sotme?

Blerta Dalloshi Berisha: Situata në veri të Kosovës vijon të jetë e njëjtë, ndërkohë Policia e Kosovës është zëvendësuar, meqë janë në pyetje 528 policë serbë të cilët kanë dhënë dorëheqjen. Janë zëvendësuar me policë të qyteteve të tjera dhe nuk ka mungesë të policisë në atë pjesë./tvklan.al