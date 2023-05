Situata në veri të Kosovës, KFOR: Janë plagosur 25 ushtarë në Zveçan

20:10 29/05/2023

Misioni i NATO-s në Kosovë ka bërë të ditur se janë rreth 25 të plagosur nga kontingjenti shumëkombësh gjatë ndalimit të demonstruesve protestues që ndodhi në komunën e Zveçanit.

Kështu ka bërë të ditur për Klan Kosova zyrtari për informim i KFOR-it, Col Gallieni.

“Sot pasdite njësitet e KFOR-it janë dislokuar në 4 komunat e veriut të Kosovës me qëllim të frenimit të demonstratave të dhunshme që ndodhën pasi kryetarët e sapozgjedhur ditëve të fundit tentuan të marrin detyrën. Duke iu kundërvënë skajeve më aktive të turmës, disa ushtarë të kontingjentit italianë dhe hungarezë të KFOR-it ishin objekt i sulmeve të paprovokuara dhe plagëve të marra të cilat rezultuan me trauma me thyerje dhe djegie nga shpërthimi i mjeteve ndezëse”.

Misioni paqeruajtës shton se ushtarët e plagosur janë duke u trajtuar nga njësitë mjekësore të KFOR-it dhe aktualisht janë nën vëzhgim nga personeli mjekësor i cili po vlerëson gjendjen e tyre.

Komandanti i misionit të KFOR-it, gjenerali i divizionit Angelo Michele Ristuccia, personalisht është duke ndjekur zhvillimin e situatës dhe ka shprehur ngushëllimin për burrat dhe gratë e misionit të lënduar gjatë përleshjeve.

Ai ka theksuar se sulmet e paprovokuara ndaj njësive të NATO-s janë të papranueshme dhe se KFOR-i do të vazhdojë ta përmbushë mandatin e tij në mënyrë të paanshme. /Klankosova