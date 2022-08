Situata në veri të Kosovës, Meta: Qeveria e Shqipërisë nuk duhet të bëjë rolin e strucit, të pozicionohet qartë

Shpërndaje







14:15 01/08/2022

Në një konferencë për mediat, kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta, shprehu perceptimin e tij për situatën në veri të Kosovës. Ai e konsideroi një bllokim të qëllimtë dhe keqpërdorim maksimal nga ana e Serbisë mosrespektimin e marrëveshjeve me Kosovën. Ai tha se kjo sjellje është në dëm të kosovës e rajonit, ndërsa tha se BE duhet të detyrojë Serbinë të zbatojë marrëveshjen.

Më tej, ai shtoi se qeveria shqiptare duhet të reagojë dhe “të pozicionohet qartë në krah të Kosovës” e jo “të bëjë rolin e strucit”.

“Ngjarjet e mbrëmshme janë tregues i qartë që Serbia nuk është e interesuar të respektojë marrëveshjet ndërkombëtare dhe të ndërmjetësuara nga faktori ndërkombëtar, të firmosura në Bruksel me Kosovën, por përkundrazi, i bllokon ato qëllimisht dhe i keqpërdor maksimalisht vetëm në interes të politikave destruktive dhe destabilizuese duke u fshehur pas grupeve kriminale në veri të republikës së Kosovës. Lëvizja e lirë e qytetarëve dhe mallrave është në themelet e BE. Në BE nuk mund të shkohet me bllokimet e marrëveshjeve ndërkombëtarisht të obligueshme siç po bën Serbia.

Nxitja e tensioneve nga ana e Serbisë në veri të Kosovës dhe më gjerë në rajon, është në dëm jo vetëm të rajonit tonë, por edhe mbarë Europës. Siguria dhe stabiliteti në rajonin tonë është sot më i dosmosdoshëm se asnjëherë tjetër. Institucionet e Kosovës treguan pjekuri dhe mençuri që pranuan këshillën e aleatëve tanë të BE dhe SHBA që për 30 ditë të shtyhen masat e reciprocitetit të kalimit të qytetarëve, mallrave dhe mjeteve motorike me Serbinë. BE duhet të jetë më këmbëngulës dhe të detyrojë Serbinë të zbatojë marrëveshjet e firmosura me Kosovën si dhe të jetë i qartë se çdo tendencë për destabilziimin e rajonit do të dënohet e ndëshkohet.

Beogradi duhet të heqë dorë menjëherë nga nxitja e përsëritur e grupeve kriminale në veri të Kosovës me qëllim destabilizimin e situatës. Kosova dhe Serbia të bashkëpunojnë ngushtë për sulmimin e krimit të organizuar edhe përmes Interpolit dhe Europolit.

Qeveria e Shqipërisë dhe kryeministri i saj nuk duhet të bëjnë rolin e strucit nga halli se i mbetet qejfi shefit të Ballkanit të Hapur, por të pozicionohet qartë në krah të Kosovës dhe të drejtës së saj sepse për fat të keq siç e pamë edhe dje, Serbia mbylli kufijtë ashtu sikurse kryeministri ynë mbylli gojën për 24 orë. Partia e Lirisë vlerëson se është koha të arrihet marrëveshje përfundimtare midis Kosovës dhe Serbisë që do të zgjidhë njëherë e përgjithmonë problemet mes të dy vendeve. Çdo zgjidhje e pjesshme dhe jo tërësore do tëjetë një shteg i hapur për tensione të vazhdueshme dhe me kosto të lartë për paqen, sigurinë dhe stabilitetin në rajonin tonë”./tvklan.al