Situata në veri të Kosovës, Rama: I bashkohemi thirrjes së SHBA-së, Kosova dhe Serbia të veprojnë me maturi

23:26 29/09/2023

Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale i bashkohet thirrjes së qeverisë së SHBA-së për shtensionim të situatës së krijuar në kufirin mes Kosovës dhe Serbisë dhe thotë se Shqipëria është e përkushtuar për sigurinë dhe stabilitetin e Kosovës.

Ndër të tjera Rama i bën thirrje lidershipit të Kosovës dhe Serbisë që të veprojnë me përgjegjësi.

“Shqipëria i bashkohet thirrjes së Qeverisë së SHBA-së për deeskalim të menjëhershëm në kufirin mes Kosovës dhe Serbisë. I bëj thirrje lidershipit të Kosovës dhe Serbisë që të veprojnë me përgjegjësi dhe maturi. Shqipëria është e përkushtuar për sigurinë dhe stabilitetin e Kosovës”, shkruan Rama në rrjetin social ‘X’.

Ndërkohë më herët përmes kordinatorit për komunikime strategjike në Këshillin e Sigurisë Kombëtare, John Kirby, SHBA i bëri thirrje Serbisë të tërheqë forcat nga kufiri dhe të vazhdojë të ulë tensionet. Situata në veri të Kosovës vijon të mbetet e nxehtë pas sulmit të 24 Shtatorit ku mbeti i vrarë polici Afrim Bunjaku./tvklan.al

Albania joins the US Government's call for immediate de-escalation on the border between Kosova and Serbia. I urge Kosova's and Serbia's leadership to act responsibly and maturely. Albania is committed to Kosova's security and stability.