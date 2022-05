Situata nga Covid-19, të shtruar vetëm 2,3% e rasteve aktive

Shpërndaje







19:24 15/05/2022

Vdekshmëria në krahasim me vitin e shkuar është ulur me 97%

467 persona janë infektuar me Covid-19 në dy javët e para të muajit Maj, me një mesatare ditore prej 33 infektime. Ky është niveli më i ulët i infektimeve dy javore jo vetëm gjatë këtij viti por edhe në krahasim me një vit më parë rastet u reduktuan me 38%.

Vitin e shkuar në periudhën 1-14 Maj u identifikuan 752 raste të reja me Covid. Ndërsa vdekjet janë reduktuar me 97%, pasi gjatë këtyre dy javëve të parë të muajin Maj është shënuar vetëm një humbje jete, ndërkohë që në të njëjtën periudhë të 2021 janë regjistruar 31 viktima.

Ndryshim shumë i madh mes këtyre dy periudhave vjetore janë edhe rastet aktive. Vitin e shkuar ishin mbi 7 mijë raste aktive aktualisht janë rreth 250, gjë që ka sjell edhe uljen e ndjeshme të shtrimeve në spital.

Aktualisht të shtruar në spitalin Covid 3 janë vetëm 6 të shtruar, ose 2,3% e rasteve aktive. Të shtruarit janë nga Durrësi, Tirana, Gjirokastra dhe Korça. Durrësi në përqindje zë peshën më të madhe të të shtruarve në spital. Pasi nga 5 të infektuar, të shtruar janë 2 pacientë.

Shumica, mbi 54% e rasteve totale të infektuara, janë të përqëndruara në Tiranë. Por edhe pse kryeqyteti ka numrin më të madh të rasteve aktive, të shtruar në spital janë vetëm 1,4% e të infektuarve.

Klan News