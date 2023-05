Situatë më e qetë në veri të Kosovës, protestat vijojnë. KFOR dhe policia rrethojnë godinat e komunave

09:23 30/05/2023

LAJM I PËRDITËSUAR NË ORËN 09:43

–Tensionet në Veri të Kosovës vijojnë të jenë të larta që prej 26 Majit. Edhe pse për momentin situata paraqitet më e qetë, godinat komunale në Leposaviç, Zveçan dhe Zubin Potok janë siguruar nga forcat e KFOR-it dhe policisë së Kosovës.

–Komandanti i misionit të KFOR-it, gjeneralmajor Angelo Michele Ristucci i ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të marrin përgjegjësinë e plotë për atë që po ndodh në veri në vend që të fshihen pas narrativave të rreme.

–Të hënën (29 Maj) pati përplasje të forta mes protestuesve serbë dhe forcave të KFOR-it. Të paktën 30 ushtarë dhe dhjetëra protestues kanë mbetur të plagosur. Diplomatët perëndimorë kanë dënur dhunën në Zveçan dhe kanë kërkuar çtensionimin e situatës.

–Tensionet në veri u rritën që më 26 maj, kur Policia e Kosovës hyri me forcë në komunat me shumicë serbe: Zveçan, Zubin Potok dhe Leposaviç, për të instaluar kryetarët e rinj shqiptarë, të dalë nga zgjedhjet e jashtëzakonshme të prillit.

–Autoritetet e Kosovës fajësojnë strukturat ilegale serbe për dhunën në veri, ndërsa presidenti serb, Aleksandër Vuçic, bëri përgjegjës kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti. Komuniteti ndërkombëtar ka kërkuar nga Kosova që të mos ndërmarrë asnjë masë për hyrjen me forcë në ndërtesat e tri komunave.

(Live: Sky News raporton çfarë po ndodh në Zveçan)

09:41 – Franca dënon dhunën në veri: Qeveria e Kosovës të marrë menjëherë masa

Ministria e Punëve të Jashtme e Francës ka reaguar për situatën në veri të Kosovës. Sipas kësaj ministrie, Franca dënon dhunën dhe u bën thirrje palëve, sidomos qeverisë së Kosovës, të ndërmarrë menjëherë masat e nevojshme për uljen e tensioneve.

“Franca dënon dhunën që ka ndodhur në veri të Kosovës në termat më të ashpër të mundshëm dhe u bën thirrje palëve, veçanërisht qeverisë së Kosovës, që menjëherë të ndërmarrin masat e nevojshme për uljen e tensioneve”, thuhet në një postim në Twitter.

09:23 – Kryetari i Zveçanit nuk shkon në zyrë

Situata e sigurisë në Zveçan, Leposaviç dhe Zubin Potok paraqitet më e qetë këtë mëngjes. Policia e Kosovës njofton se nuk është regjistruar ndonjë incident, ndërsa sqaron se po kryen detyrat sipas angazhimeve që ka.

Policia e Kosovës dhe KFOR kanë rrethuar selitë komunale që herët këtë mëngjes. Dhjetëra qytetarë serbë janë mbledhur në Zveçan.

Kryetari i komunës së Zveçanit, Ilir Peci njoftoi se sot nuk do të paraqitet në zyrat qendrore të komunës për shkak të protestave dhe tensioneve. Peci tha se punën sot bashkë me kabinetin e tij e ka pozicionuar në një tjetër mjedis, pas bisedimeve me KFOR dhe policinë. Por ai thotë se beson që do të kthehen sërish në zyrën qendrore.

Në Zubin Patok ashtu siç u paralajmërua banorët serbë janë mbledhur sërish për të protestuar kundër marrjes së detyrës nga kryekomunarët shqiptarë. Nga ana e tij kryetari i zgjedhur Izmir Zeqiri deklaron se për shkak të kësaj situate nuk do të dalë në zyrat e selisë komunale, duke shtuar se kështu do të veprojë edhe kryetari i Zveçanit, Ilir Peci.

Ndërkaq Ministria e Mbrojtjes e Kosovës njoftoi se, për shkak të situatës në veri të Kosovës, aktivitetet e parashikuara për sot në kuadër të ushtrimit ndërkombëtar “Defender Europe ’23”, anulohen, pa dhënë më shumë detaje.

Diplomatë perëndimorë dhe udhëheqës institucionesh dënuan dhunën në Zveçan, ku grupe protestuesish serbë u përplasën me forcat paqeruajtëse të NATO-s. Rreth 30 ushtarë u plagosën, ashtu si edhe dhjetëra protestues.

Tensionet në veri u rritën qysh më 26 Maj, kur Policia e Kosovës hyri me forcë në komunat me shumicë serbe: Zveçan, Zubin Potok dhe Leposaviç për të ndihmuar marrjen e detyrës nga kryetarët e rinj shqiptarë, të dalë nga zgjedhjet e jashtëzakonshme të Prillit.

Autoritetet e Kosovës fajësuan strukturat ilegale serbe për dhunën në veri, ndërsa presidenti serb, Aleksandar Vuçiç, bëri përgjegjës kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti. Komuniteti ndërkombëtar kërkoi nga Kosova që të mos ndërmarrë asnjë masë për hyrjen me forcë në ndërtesat e tri komunave.

09:19 – Vuçiç takon ambasadorët e QUINT-it

Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç është takuar me ambasadorët e vendeve të QUINT-it dhe kreun e delegacionit të BE-së në Beograd këtë të martë.

Pjesë e këtij takimi kanë qenë edhe ministri i Mbrojtjes, Milosh Vuçeviç dhe Gjenerali i Forcave të Armatosura, Milan Mojsiloviç. Mediat serbe deri më tani nuk raportojnë se çfarë është biseduar mes tyre.

Kujtojmë që tek vendet e QUINT-it bëjnë pjesë SHBA, Britania e Madhe, Franca, Italia dhe Gjermania.

Ndërkohë një ditë më parë, Presidenti serb akuzoi Albin Kurtin, kryeministrin e Kosovës se synon të shkaktojë konflikt për të krijuar një konflikt me serbëve dhe NATO-s dhe për të çuar në gjakderdhje të gjithë rajonin.

Ai fajësoi Kurtin për situatën që po ndodh në veri të Kosovës.

09:00 – Arrin në 30 numri i ushtarëve të lënduar të KFOR-it në veri të Kosovës

KFOR-i ka njoftuar se numri i paqeruajtësve të plagosur gjatë dhunës së paprovokuar të djeshme në komunën e Zveçanit është 30.

“11 ushtarë nga kontingjenti italian dhe 19 nga kontingjenti hungarez kanë pësuar lëndime të shumta, duke përfshirë thyerje dhe djegie nga mjetet ndezëse shpërthyese të improvizuara. Tre ushtarë hungarezë u plagosën nga përdorimi i armëve të zjarrit. Lëndimet e tyre nuk janë të rrezikshme për jetën”, thuhet në njoftimin e KFOR-it.

Misioni i KFOR-it, i udhëhequr nga NATO, ka shtuar praninë e tij në katër komunat e veriut të Kosovës për të zvogëluar rrezikun e përshkallëzimit, pasi kryetarët e sapozgjedhur të komunave u përpoqën të marrin detyrën.

“Trupat e KFOR-it u sulmuan më pas nga turma gjithnjë e më agresive. KFOR-i gjithmonë vepron me vendosmëri dhe përmbajtje, brenda Rregullave strikte të Angazhimit (ROE). Në këtë rast, ajo iu përgjigj sulmeve të paprovokuara të një turme të dhunshme dhe të rrezikshme, ndërkohë që kreu mandatin e saj në OKB në mënyrë të paanshme”, thuhet tutje në deklaratën e këtij misioni.

“KFOR-i do të vazhdojë të marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar një mjedis të sigurt dhe lirinë e lëvizjes për të gjitha komunitetet në Kosovë, në përputhje me mandatin e tij të bazuar në Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së të vitit 1999”, thuhet në fund të njoftimit. (Burimi: Klan Kosova)

08:53 – Komandanti i KFOR-it: Kosova dhe Serbia të marrin përgjegjësinë e plotë për zhvillimet në veri

Komandanti i misionit të KFOR-it, gjeneralmajor Angelo Michele Ristuccia, po ndjek personalisht zhvillimin e situatës dhe shpreh solidaritetin e tij me ushtarët e NATO-s që u lënduan gjatë përleshjeve.

Ristuccia tha se Kosova dhe Serbia duhet të marrin përgjegjësinë e plotë për atë që po ndodh në veri, në vend që, sipas tij, të fshihen pas narrativave të rreme.

“Për të shmangur përleshjet ndërmjet palëve dhe për të minimizuar rrezikun e pas përshkallëzimit, paqeruajtësit e KFOR-it parandaluan kërcënimet ndaj jetës së serbëve dhe shqiptarëve të Kosovës. Të dyja palët duhet të marrin përgjegjësinë e plotë për atë që ndodhi dhe të parandalojnë çdo përshkallëzim të mëtejshëm, në vend që të fshihen pas narrativave të rreme”, ka thënë Ristuccia.

KFOR-i bëri të ditur më herët se 30 ushtarë të vet mbetën të lënduar nga përleshja e djeshme me protestuesit serbë. (Burimi Klan Kosova)

08:37 – Protesta edhe sot në veri të Kosovës

Serbët në veri të Kosovës kanë paralajmëruar të tjera protesta edhe për ditën e sotme.

Kujtojmë që një ditë më herët, ushtarët e KFOR-it u përleshën me protestues serbë që refuzuan t’i bindeshin thirrjes së misionit paqeruajtës për t’u larguar nga hapësira pranë komunës së Zveçanit. Rreth 30 ushtarë si dhe dhjetëra protestues u plagosën.

Serbët kundërshtojnë hyrjen në komuna të kryetarëve të rinj shqiptarë të zgjedhur nga lokalet e 23 Prillit.

Kujtojmë që bashkësia ndërkombëtare ka dënuar vendimin e qeverisë së Kosovës që kryetarët e rinj të shkonin në zyrat komunal.

Atyre u është kërkuar që të heqin dorë nga ‘masat e dhunshme’ dhe ‘veprimet e njëanshme’, por nga ana tjetër autoritetet në Prishtinë i kanë cilësuar si legjitime veprimet e tyre në Veri.

08:29 – BE-ja i kërkon Kosovës dhe protestuesve që të çtensionojnë situatën

Bashkimi Evropian dënoi dhunën në Zveçan, komunë me shumicë serbe në veri të Kosovës, “në termat më të fuqishëm të mundshëm”.

Një ditë më herët atje, grupe protestuesish serbë, që kundërshtonin instalimin e kryetarëve të rinj shqiptarë, u përleshën me forcat paqeruajtëse të KFOR-it.

Së paku 25 ushtarë u plagosën, ashtu si edhe dhjetëra protestues.

“Aktet e dhunshme, të kryera ndaj trupave të KFOR-it, mediave, civilëve dhe policisë janë absolutisht të papranueshme”, tha shefi i politikës së jashtme të BE-së, Josep Borrell.

Përmes një postimi në Twitter, ai tha se BE-ja u kërkon autoriteteve të Kosovës dhe protestuesve që “menjëherë dhe pa kushte” ta çtensionojnë situatën.

“Ne presim që palët të veprojnë me përgjegjësi dhe të gjejnë menjëherë një zgjidhje politike përmes dialogut”, tha Borrell. (Burimi: REL)

08:23 – Tensionet në veri të Kosovës anulojnë aktivitetet e “Defender Europe 23”

Tensionet në veri të Kosovës kanë bërë që aktivitetet e planifikuara për këtë të martë në kuadër të stërvitjes ushtarake “Defender Europe 23” të anulohen.

Njoftimin e ka bërë Ministria e Mbrojtjes e Kosovës, por pa dhënë shumë detaje të tjera. Kujtojmë që nga 21 Maji, Kosova pret stërvitjen ushtarake “Defender Europe 2023”.

Ushtrimet ushtarake janë parashikuar që të zgjasin deri më 2 Qershor. Aty marrin pjesë 1300 ushtarakë të Forcës së Sigurisë së Kosovë së bashku me 24000 ushtarakë të 25 vendeve të NATO-s.

08:17 – Policia: Situata në veri, e qetë

Situata e sigurisë në Zveçan, Leposaviç dhe Zubin Potok mëngjesin e së martës është e qetë, thanë nga Policia e Kosovës, teksa sot gjatë ditës serbët lokalë kanë paralajmëruar se do të vazhdojnë protestat.

“Nuk kemi ndonjë incident që e kemi regjistruar. Policia është duke i kryer detyrat e veta sipas angazhimeve që i ka”, tha për Radion Evropa e Lirë, Veton Elshani nga Policia e Kosovës.

Ai tha se zyrtarët policorë po vazhdojnë të qëndrojnë pranë tri ndërtesave komunale në veri të Kosovës. Më 29 maj, protestuesit serbë u përleshën në Zveçan me forcat paqeruajtëse të KFOR-it.

Si pasojë e përleshjeve, të paktën 30 pjesëtarë të KFOR-it janë lënduar, sikurse edhe disa protestues.

Serbët lokalë po kundërshtojnë hyrjen në komuna të kryetarëve të rinj shqiptarë të zgjedhur në zgjedhjet e 23 prillit. Ata po ashtu po kërkojnë që njësitë speciale të Policisë së Kosovës të tërhiqen nga veriu i banuar me shumicë serbe.

Bashkësia ndërkombëtare ka dënuar ashpër vendimin e Qeverisë së Kosovës që kryetarët e rinj të shkonin në zyrat komunale më 26 Maj, kur dhe u ngritën tensionet.

Kosovës i është kërkuar që të heqë dorë nga “masat e dhunshme” dhe “veprimet e njëanshme”. Por, autoritetet në Prishtinë i kanë cilësuar si legjitime veprimet e tyre në veri.

Zgjedhjet në veri u mbajtën pas dorëheqjes së kryetarëve të mëparshëm në nëntorin e kaluar, që të gjithë nga Lista Serbe, për shkak të kundërshtimit të një vendimi të Qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave me targa RKS, Republika e Kosovës.

Lista Serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, nuk mori pjesë në zgjedhje dhe serbët gjerësisht bojkotuan procesin e votimit. (Burimi: REL)

