“S’jam as sa çereku yt!” Denata Toçe jep mesazhe emocionuese për nënën dhe bashkëshortin

19:39 11/11/2022

Diana Ziu dhe Arben Skënderi, të dy kompozitorë të talentuar e të dashuruar pas muzikës, ishin këtë të premte të ftuar në emisionin “Rudina” në Tv Klan për të folur për marrëdhënien e tyre të veçantë. Ajo dikur i jepte mësim Arbenit, djalit të koleges së saj të cilën më pas e bëri edhe krushkë. Arbeni është martuar me vajzën e saj psikologen Denata Toçe.

Ndërsa të dy tregonin se si kishte ndryshuar duke u forcuar marrëdhënia e tyre me kalimin e viteve, kjo e fundit u ka bërë një surprizë shumë të këndshme dhe emocionuese. Me anë të një videomesazhi ajo ka thënë fjalët më të ndjera për bashkëshortin e saj Arben Skënderin.

Denata Toçe: Diana dhe Beni, siç e shikoni jam me një surprizë për ju. Më zunë ngushtë gazetarët dhe më thanë se duhet të them një mesazh për ju. Ju e dini që unë e kam të vështirë të shpreh çfarë ka brenda meje për ju. Por dy gjëra do i them, se janë atje dhe ju meritoni ti dini çdo ditë! Beni ti më tregove që jeta mund të të japi shumë më tepër seç unë prisja. Ti më dhe një dashuri për të cilën…ma dhe që ditën e parë dhe vazhdon të ma japësh akoma, të cilën nuk e kam pritur që të ishte kaq e madhe dhe të më mbushi me lumturinë e gjërave të vogla në jetën e përditshme deri te gjërat që kthehen të mëdha. Kur ti analizon gjithë jetën, kur ti e sheh gjithë jetën. Më dhurove një nga gjërat më të bukura, që është familja dhe çdo ditë je me mua, këtu, për ta ndërtuar bashkë dhe çdo ditë je kaq i përkushtuar dhe më tregon që unë jam ajo goca jote, e vetmja, siç e thua ti. Të dua pafund!

Pas këtij mesazhi për njeriun që ajo ka zgjedhur për të ndarë jetën Denata ka emocionuar me fjalët kushtuar nënës së saj. Të cilën ajo e cilëson si njeriun më luftarak dhe energjik që njeh dhe se ajo është aq unike dhe se vetë Denata nuk është as sa çereku i saj.

Denata Toçe: Diana! A ti-ti. ti dhe unë kemi një histori të gjatë dhimbjesh, lumturie, gëzimesh dhe nuk e di, nuk e di sa furtuna do i duheshin jetës të të jepte ty që t’i tregoje ti asaj që ti prapë ia del. Nuk e di sa furtuna të tjera… Je personi më luftarak! Lufton për dashurinë, lufton për drejtësinë, lufton për gjithçka që ti mendon se ia vlen. Je kaq e pastër, kaq e sinqertë, kaq fantastike! Je një nga njerëzit më energjik, një nga njerëzit më me botë, një nga njerëzit që kanë fat ata që kanë pasur nijet të të njohin, sepse ti nuk shteron asnjëherë. Je kaq unike mami dhe s’jam as sa çereku yt. Të dua pafund!/tvklan.al