"S'jam penduar, edhe sikur të marr 5 burgime të përjetshme", lihet në burg Dan Hutra

11:25 04/03/2023

Gjykata e Tiranës ka lënë në burg Dan Hutrën.

Gazetari i Klan News Besar Bajraktaraj raporton se gjatë seancës Hutra pranoi të gjitha akuzat e ngritura nga Prokuroria. Ai u shpreh se për të gjitha vrasjet kishte një qëllim dhe nuk ishte penduar.

“Nuk jam penduar edhe sikur të ma 5 burgime të përjetshme”, është shprehur Hutra në sallën e gjyqit.

Një tjetër deklaratë që Dan Hutra ka bërë në Gjykatë ishte: I kërkoj sistemit të drejtësisë të mos deklarojë të fajshëm persona që janë të pafajshëm pasi ndodhin masakra të tilla.

Me këtë deklaratë 40-vjeçari i referohet dënimit për akuzën “dhunë në familje”, duke u shprehur se ishte i pafajshëm.

40-vjeçari Hutra përballet me 5 akuza, ‘Vrasje në rrethana cilësuese, ndaj dy ose më shumë personave’, ‘Vrasje me paramendim’, ‘Vrasje e mbetur në tentativë’ ‘Plagosje rëndë me dashje’, ‘Armëmbajtje pa leje’.

Më 1 Mars, Dan Hutra plagosi fillimisht me thikë në Astir 40-vjeçaren Marjana Gurakuqi. Më pas iu drejtua Kodër Kamzës ku u fut në shtëpinë e sh-bashkëjetueses së tij, Elena Hysa. Nga të shtënat aty mbetën të vrara motra dhe kunata e ish-partneres, Mevlute Hysa dhe Hasime Dafku. Vetë Elena Hysa mbeti e plagosur bashkë me nënën./tvklan.al