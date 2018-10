S’ka kontakte mes Antonio Conte dhe Real

E ardhmja e tij është mes Madridit dhe Milanos, por ende e paqartë se cila rrugë është më e qartë, ajo drejt Realit apo drejt Milanit. Antonio Conte po përflitet se kërkohet nga të dy klubet.

Vetë tekniku nuk ka dhënë asnjë pronocmim për mediat, por ka qenë vëllai i tij që po përpiqet të sqarojë tymnajën e thashethemeve. Daniele Conte në një intervistë për radion spanjolle Cadena Ser ka pohuar se ish-traineri i Chelsea nuk është kontaktuar nga zyrtarë të Madridit.

“Antonio është me pushime, tani për tani nuk po diskuton për asgjë. Unë jam personi që merrem me këto çështje. Reali është një skuadër e madhe por për momentin nuk ka asnjë telefonatë’.

Antonio Conte është një nga 4 kandidatët e mundshëm për të zëvendësuar Julen Lopetegui në pankinën e Real, nëse ky i fundit do të shkarkohet para kohe për shkak të rezultateve. Shumë shpejt do të mësohet fati i tij, pasi të dielën do të përballet në ndeshjen më të rëndësishme të LaLiga. El Clasico përballë Barcelonës do të jetë vendimtar.

