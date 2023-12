“S’ka pasion, por zënka të vazhdueshme”, 2024-a sjell ndarje për këto shenja

24/12/2023

Na ndajnë vetëm pak ditë nga ardhja e vitit të ri dhe shumë prej nesh i kanë të qarta synimet për një fillim të ri. Një nga mendimet më të përsëritura kanë të bëjnë me marrëdhëniet tona.

Nëse bëni pjesë tek shenjat e mëposhtme, me shumë gjasa do përjetoni një “ngërç” ose ndarje përfundimtare me partnerin/partneren.

Dashi

Pasioni në lidhjen tuaj është zhdukur dhe kjo është diçka që nuk mund ta duroni. Rutina po ju lodh, kështu që numërimi mbrapsht ka filluar tashmë. Ndarja është shumë afër pasi ka një mungesë të theksuar energjie dhe pasioni mes jush.

Akrepi

Në një situatë të ngjashme me Dashin, janë edhe Akrepat, të cilët kërkojnë pasionin në marrëdhëniet e tyre diçka që do të zbehet totalisht në 2024-ën. Viti i ri ju gjen në mes të debateve intensive, xhelozisë dhe presionit.

Shigjetari

Debatet me partnerin tuaj janë thuajse të përditshme dhe ju nuk keni më durim. Partneri juaj është bërë pak më konservator për shijet tuaja dhe viti 2023 shënon shanset e fundit për këtë lidhje. Në vitin 2024 nuk do të jeni më bashkë!/tvklan.al