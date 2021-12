Skandali i të dhënave/ Berisha: Nëse do më ndodhte mua do të jepja dorëheqjen

21:49 24/12/2021

Ish-Kryeministri Sali Berisha thotë se qytetarët duhet të dalin në protesta pas publikimit të të dhënave personale të qytetarëve.

I ftuar në emisionin “Zonë e Lirë” në Tv Klan, Berisha tha se nëse kjo ngjarje do të kishte ndodhur në shtete të tjera, Kryeministri do të ishte shkarkuar menjëherë.

I pyetur se si do të vepronte nëse do të ishte vetë Kryeministër, Sali Berisha u shpreh se do të jepte dorëheqjen.

Sali Berisha: Kombi i një njeriu për shumë shekuj dhe historitë e fundit, ndoshta na duhet një kohë më e gjatë që të vetëndizemi.

Arian Çani: Pse në një vend tjetër po të dilte ky megaskandal njerëzit do kishin dalë direkt apo jo?

Sali Berisha: Absolutisht, Kryeministrit i ishte harruar emri si Kryeministër. Ishte shkarkuar me ceremoni.

Arian Çani: Ti vetë po të të dilte kjo do jepje dorëheqjen direkt?

Sali Berisha: Pa diskutim.

Arian Çani: Do e çoje vendin në zgjedhje?

Sali Berisha: Nuk mund të kishte diskutim.

