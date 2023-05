Skandali me aparatet e identifikimit elektronik

Shpërndaje







00:43 15/05/2023

Punonjësit e KQZ-së i hedhin në makinë pa asnjë kujdes

Më shumë se 500 qendra e filluan procesin e votimit këtë të diel me gati dy orë vonesë. Shkak u bënë aparatet e pajisjeve të identifikimit elektronik të cilat nuk punonin. Për të korrigjuar këtë problematikë, KQZ iu desh të ndërhyjë dhe të kalojë në variantin tradicional të identifikimit manual të zgjedhësve.

Por çfarë ndodhi me këto pajisje të cilat në zgjedhjet pararendëse, si ato të pjesshme të vitit 2022, ashtu edhe ato të përgjithshme të vitit 2021, nuk kishin shfaqur këtë problematikë?

Duket se në gjendjen e tyre ka ndikuar keqadministrimi dhe mirëmbajtja e tyre.

Televizioni Klan ka siguruar një video ku shihen punonjësit e KQZ-së të cilët nuk tregojnë asnjë kujdes për këto pajisje pavarësisht se ato janë elektronike dhe mund të pësonin dëmtime nga çdo përplasje.

Siç shihet edhe në këto pamje, punonjësit i marrin ato nga magazina dhe i hedhin pa asnjë kujdes në një makinë ushtarake, për t’i transportuar nëpër gjithë Shqipërinë, ku do të përdoreshin për ditën e votimit.

Janë miliona euro mall dhe shihni si i trajton KQZ.

Problematika me këto pajisje solli debate të forta ditën e sotme, jo vetëm mes forcave politike që garonin në këto zgjedhje, por edhe me mes përfaqësuesve të mazhorancës dhe KQZ lidhur me përgjegjësinë për funksionimin e këtyre pajisjeve.

Selia rozë përmes zëdhënëses së fushatës Bora Muzhaqi i tha KQZ-së të kërkojë ndjesë që qytetarët u kthyen mbrapsht duke mos votuar dot. Por Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve Ilirian Celibashi theksoi se ky nuk ka pasur pasoja të rënda në proces.

Tv Klan