Skandali me mbetjet në Orikum, autoritetet: Pa zgjidhje përpara sezonit veror

19:45 13/02/2024

Asnjë shpresë nuk jep administratori i Njësisë Vendore të Orikumit, se kjo pamje skandaloze, vetëm pak metra nga rruga nacionale dhe By Pass-i që lidh Vlorën me plazhet më të bukura të bregdetit jonian do të ndryshojë përpara këtij sezoni turistik.

“Televizioni Klan u interesua pranë Njësisë Vendore të Orikumit, ku drejtuesi i tij, tha se kjo problematikë vijon të paktën që prej vitit 2019 dhe duket se përpara përfundimit të landfillit të Sherishtës, nuk do të ketë asnjë zgjidhje”, raporton gazetarja e Tv Klan, Pamela Dhimaj.

I kontaktuar në telefon, Selim Haskoçela thotë se nuk ka asnjë fuqi të ndryshojë këtë situatë. Pa u ndërtuar landfilli i Sherishtës ku do të depozitohen mbetjen e Bashkisë së Vlorës, të Selenicës dhe Njësisë së Orikumit, kjo pamje do të shoqërojë si banorët e zonës, ashtu dhe me qindra mijëra turistë vendas dhe të huaj që kalojnë në këtë aks për të shkuar në plazhet e jugut: Plazhe që kanë mahnitur verën e shkuar miliona të huaj dhe kanë pasur jehonë në mediat ndërkombëtare për bukurinë e tyre.

Vendimi për ta kthyer këtë fushë fare pranë qytezës së Orikumit në vend depozitim mbetjesh është marrë 20 vite më parë, në 2004, nga Këshilli Bashkiak i kohës. Ky vendim, sipas administratorit aktual, është i paligjshëm. Kjo pasi legjislacioni nuk lejonte as në atë kohë, vendosjen e vend depozitimeve të tilla afër lumenjve, siç është ky i Orikumit, fare pranë lumit të Dukatit, që të gjithë mbetjet i merr dhe i derdh në detin Jon.

Janë afro 9 mijë tonë mbetje që depozitohen çdo vit në këtë fushë prej 20 vitesh, mes të cilave dhe shumë kafshë të ngordhura, por nuk mungojnë dhe gomat e makinave dhe mobiliet e rënda. Era e rëndë e tyre ndjehet dhe në qytet, i cili mjafton të fryjë një fllad i lehtë dhe mbulohet nga qeset. Ndërsa kur erërat janë të forta si një ditë më parë, pamja është kjo.

Kjo njollë e zezë mjedisore është pritja më e keqe që mund t’u bëhet turistëve të huaj, reklama më negative e Shqipërisë turistike, në një kohë kur bukuritë e vendit po reklamohen në mbarë botën dhe kur pritet që numri i vizitorëve të kalojë mbi 10 milionë.

