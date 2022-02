Skavica, Berisha: Kandidati i Ramës për Dibrën të japë llogari për projektin, ose të kthehet nga ka ardhur

12:13 13/02/2022

“Nuk do të ndodhë kurrë që të përmbytet Dibra”

Ish-Kryeministri Sali Berisha gjatë prezantimit të kandidatit të koalicionit “Shtëpia e Lirisë”, Premtim Kryemadhi, ka thënë se Dibra nuk do të përmbytet kurrë. Lideri historik i demokratëve ka thënë se nuk është kundër ndërtimit të hidrocentraleve, por kundër përmbytjes së fshatrave, duke iu referuar projektit te Skavicës.

“Në Dibër vendos pa pyetur fare banorët, pa pyetur qytetarët të përmbysë pothuajse në tërësi tokat e saj pjellore, të zhvendosë fshatra të tëra, shkolla, teqe, xhami, varreza. Të varrosë histori të madhe të Dibrës pa pyetur njeri përsëri. Meqë jemi këtu dua t’ju bëj një shpjegim, ajo nuk mund të ndodhë kurrë. Që të përmbytet Dibra nuk do të ndodhë kurrë. Dua t’ju sqaroj, në vitin 2005 Fatos Nano kishte firmosur me një kompani të madhe italiane kontratën për ndërtimin e Skavicës. Erdhi kompania, i them unë nuk e pranoj këtë. E para e ke marrë pa tender dhe pa tender nuk pranoj gjë. E dyta nuk pranoj në mënyrë absolute tokat e Dibrës. Italiani ishte serioz dhe megjithëse kishte bërë kontratën me kryeministrin, e vërteta është se kishte shkuar në parlament kontrata, ke të drejtë më tha. Nuk pranoj unë të zhvendos fshatra. Ai bëri një projekt shumë të mirë pa përmbytje. Merrte Drinin në Skavicë dhe e nxirrte afër Bicaj. Ai ishte projekti. Unë nuk jam kundër ndërtimit të HEC-eve, por jam kundër përmbytjeve të fshatrave”, tha Berisha.

Ish-kryeministri u shpreh se me ndërtimin e projektit fatkeqësia e qytetarëve bëhet më e madhe, ndërsa bëri thirrje që të përqendrohet fokusi në energji të tjera siç është ajo diellore. Një thirrje e pati edhe për kandidatin e PS-së.

“Ai kandidati që ka sjellë nga Tirana, ai të dalë njëherë para jush dhe të japë llogari për Skavicën dhe projektin e tij ose të kthehet nga ka ardhur”, tha Berisha.

Berisha u shpreh se Rama ka trashëguar psikologjinë më të keqe të etërve të tij dhe shtoi se për shkak të arrogancës nuk pyet asnjë njeri.

“Përballet arroganca, e një njeriu që ka trashëguar psikologjinë më të keqe të etërve të tij. Një njeriu që mendon se me dibranët, me shkodranët, me durrsakët, me gjirokastritët, me korçarët mund të sillet si të dojë, mund të marrë çdo vendim që do, sikur ata të mos ishin anëtarë të këtij kombi dhe kësaj shoqërie, të mos ishin me djersën e ballit, me taksën që paguajnë për çdo gotë uji që pijnë, aksionerë me të gjitha të ardhurat e këtij vendi. Vij sot këtu dhe 3 ditë më parë isha në Durrës. Durrësit me një vendim paranojak të verbër korrupsioni, ka vendosur t’i bëjë atë që s’i kanë bërë 3 mijë vite as pushtuesit më të egër, t’ia heqë portin sepse do të ndërtojë një ndërmarrje miliarda euro për të larë paratë e tij të drogës dhe ka marrë në qerre edhe “Lul Bravën”. Por a mund të merret një vendim të tillë? Pa pyetur asnjë qytetarët, pa marrë asnjë pëlqim të tyre, sikur vjen një pushtues i huaj dhe s’do të merret vesh me ta.

Nga vlora më njoftojnë se ka ngritur gjithë sheshin e Flamurit. Çfarë do bëjë? Xhepat e tij e dinë se mendja e tij udhëhiqet vetëm nga xhepat. Se sa do shpenzojë në atë shesh asnjë vlonjat nuk e di. Çfarë bëhet me sheshin e flamurit i cili duhet të ishte objekt diskutimesh jo vetëm për vlonjatët, por për mbarë shqiptarët. Por arroganca e etërve të tij që e ka pushtuar në çdo qelizë e bën që të mos pyesë njeri”, tha Berisha.

Dosja “Muzin”, Berisha-Bashës: Mos mashtro me fotografi demokratët, je i pashpresë

Gjatë fjalës së tij në prezantimin e kandidatit të koalicionit “Shtëpia e Lirisë” në Dibër, ish-kryeministri Sali Berisha ka përmendur dy dosje ku thotë se Lulzim Basha është i përfshirë “nga koka tek këmbët”.

Berisha u shpreh se sa i përket çështjes “Toyota Yaris”, drejtësia belge do t’i shkojë deri në fund. Ndërsa sa i përket dosjes “Muzin”, Berisha u shpreh se dosjen ia ka sjellë ambasadori i SHBA-së, por nuk e ka besuar. Lideri historik i demokratëve i bëri thirrje Bashës që të mos mashtrojë me fotografi demokratët dhe se do të japë llogari para ligjit.

“Nuk është një betejë midis Sali Berishës dhe “Lulzim Bravës”. Jo. Pse? Nuk jam unë, nuk kam asnjë lidhje dhe s’ka asnjë njeri në botë që mund të faktojë me dosjet e tij. Jam çuditur kur e kam dëgjuar të flasë për “Toyota Yaris” dhe i kam thënë që këtë nuk mund ta bëje kurrë. Çfarë doli? Prokuroria e Krimeve të Rënda e akuzoi për dekonspiracion. Secili prej jush që do ishte akuzuar me këtë akuzë, të paktën disa vite do i kishin kaluar në qeli. Kjo dosje u mbyll nga Rama sikur të mos ishte. Kjo ka lidhje me lidhjet e Lulzim Bravës dhe lidhet Rama-Basha.

Tani vjen prokuroria belge që e ka marrë nën hetim. Ka 9 persona. Mediat belge shkruajnë se kjo aferë dëshmon lidhjet e tmerrshme të mafias me politikën në Shqipëri. Nga politikanë në Shqipëri, i vetmi që është thirrur dhe i vetmi që thirret nga prokuroria belge, është Lulzim Brava, nuk ka ndonjë tjetër. Naim, mos ndiq vallen e një të mbyturi, sepse vetëm sa u përlyen. Ju garantoj se drejtësia belge do i shkojë deri në fund këtij problemi në të cilin Lulizm Basha është i zhytur nga koka tek këmbët.

Vijmë në dosjen tjetër. Asnjë lidhje me askërrkënd përveç vetes së tij. Nick Muzin. Dosje të cilën ma solli në zyrë ambasadori i SHBA. E morën vesh gjithë shqiptarët që ma sollën në zyrë, ua tha vetë ai. Dhe unë i besoja Lulzimit dhe jo ç’thoshte ambasadori. Ndodhi që ky kishte shkelur ligjet shqiptare dhe amerikane. Tani dua t’i them këtu para jush. Bëj çdo ditë fotografi me guvernatoren, por ajo dosje do të të mbetet derisa të japësh llogari para ligjit shqiptar dheligjit amerikan. Nuk ke shpëtim, mos mashtro me fotografi demokratët, je i pashpresë”, tha Berisha.

Kandidati i “Shtëpisë së Lirisë” në Dibër fton rivalët për debat publik televiziv

Kandidati i koalicionit “Shtëpia e Lirisë” për Dibrën, Premtim Kryemadhi, gjatë prezantimit që iu bë ditën e sotme, ka ftuar kundërshtarët e tij që të bëjnë një debat publik televiziv. Kryemadhi tha se ka ardhur koha për të ndryshuar në Dibër.

“Dibranët nuk e meritojnë të qeverisen nga prefektë dhe kryetarë bashkie që jetojnë ose banojnë në hotele. Nuk po zgjatem më tepër me kandidatët rivalë, por e shfrytëzoj këtë foltore që t’i ftoj tre kandidatët në një debat publik televiziv mbi këndvështrimin që ne kemi për zhvillimin e Dibrës dhe dibranët e meritojnë të kenë një debat të tillë. Koha për të ndryshuar ka ardhur”, tha Berisha./tvklan.al