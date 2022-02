“S’ke ardhur për këtë bionden me taka”, sipërmarrësja tregon si e ‘tërboi’ partnerin në takimin e parë

18:15 11/02/2022

E kuruar, stil dhe e lirshme, Silva Heijneman është një nga të ftuarat e emisionit “Rudina” në Tv Klan që spikat gjithmonë. E njohur për mënyrën spontane të të folurit pa doreza, edhe kësaj here, në temën mbi veshjet, a duhen orientuar sipas moshës, sipërmarrësja mbrojti fort tezën e saj. Për të veshjet duhet të jenë të rehatshme, por pse jo edhe seksi për t’u dukur edhe më bukur në sytë e partnerit. Madje, në takimin e tyre të parë, të cilin Silva e rrëfen, ka qenë pikërisht veshja ajo që i ‘ka marrë mendjen’ partnerit të saj.

Silva Heijneman: Unë e kam qëllim para pasqyrës të ndihem mirë dhe rehat. Të më kënaqë partnerin, miqtë e ngushtë më pëlqejnë, unë jam në rregull.

Rudina Magjistari: E vesh për partnerin tënd?

Silva Heijneman: Absolutisht. Jo se vishem për të, por natyrisht përderisa jemi bashkë, një nga elementët që ai pëlqen përveç personalitetit tim, performanca fizike, femra, kjo fytyrë, ky trup. Ai pëlqeu shumë që unë isha një vajzë, grua tendencë…vajzë, vajzë mirë e thashë. Kur kam shkuar në Amsterdam, më tha pasi ishim takuar për herë të parë në Tiranë pas 3 muaj e gjysmë lidhjeje. Takimi i parë është bërë në Tiranë, më ka ftuar në Amsterdam. Natyrisht kur më erdhi herën e parë, mikesha ime e zemrës më tha: “Silva, e di si janë ata në Amsterdam? Ti nuk e ke idenë”. Unë u vesha në stilin tim, me një palë streçe blu xhins jo shumë të shtrenjta, por seksi. Një peliçe të bardhë të shkurtër që tregonte pak format, me taka shumë të larta, një shall të vogël dhe një dekolte jo të ekzagjeruar. Flokët me onde, të lëshuara, me vathë të mëdhenj shumë të bukur, blu dhe ai kur më ka parë në aeroport, vërtet ka qenë një çudi për të.

Miranda Dupi: I ra të fikët. I ra të fikët moj, u habit me ty. Thuaje, u habit, i iku truri.

Silva Heijneman: Ishte hera e parë që ne do kishim kontaktin vizual se ishim parë vetëm në Skype. Dera në aeroport hapej e mbyllej dhe unë shihja që po vonohej se të shkretit nuk i kishte ardhur valixhja. Dolën të tërë, ky nuk doli. Ky tani shikon një grua në gjysmëprofil, “Uau çfarë femre”, kishte thënë me mendjen e tij.

Miranda Dupi: Po kur them unë që ishte tërbuar, i ka ikur truri, jo thua.

Silva Heijneman: “Thirri mendjes se ke ardhur për Silvën këtu, jo për këtë bjonden me taka”, i tha vetes. Del përjashta dhe unë që i them “Përshëndetje!” dhe ai e tregon më pas, thotë, “isha i lumtur që ajo që pëlqeva ishe ti”./tvklan.al