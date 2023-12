Skeda e 3 të dënuarve në burgun e Peqinit

18:50 15/12/2023

Viktima Arben Lleshi i dënuar 32 vite burg, autori vuan dënimin burg përjetë për vrasjen e turistëve çekë në Shkodër

Tre personat e përfshirë në ngjarjen e burgut të Peqinit, janë të dënuar për vepra të rënda penale, për të cilat prej vitesh qëndrojnë në qeli. Autori i vrasjes, Sokol Mjacaj, është i dënuar me burg përjetë për vrasjen e dy turistëve cekë, pasi tentoi t’u grabiste mjetin e tyre tip fuoristradë. Ngjarja në fjalë ndodhi në 3 korrik të vitit 2015, në Prekal në Shkodër. Ai u zuri pritë çiftit të turistëve çekë, të cilëve i hyri me forcë në automjet dhe më pas i vrau.

Pas kryerjes së krimit Mjacaj u largua nga vendngjarja dhe u ul në një kafene të fshatit për të porositur kafe. Atje i shiti telefonin e turistëve çekë kamerierit dhe u largua në drejtim të paditur. Pas dy ditësh arrati ai u ndalua nga policia në fshatin Grudë. Sokol Mjacaj u dënua me burg përjetë përfundimisht në 5 korrik të vitit të shkuar. Ishte Gjykata e Lartë që la në fuqi vendimin e Apelit të Shkodrës për ta izoluar Mjacajn në qeli përjetë.

Arben Lleshi, i cili mbeti viktimë ishte i dënuar me 32 vite burg gjithashtu për vrasje. Bëhet fjalë ekzekutimin e Agim Hoxhës, ngjarje e ndodhur në vitin 2012 në Britaninë e Madhe. Viktima ishte mik me autorin pasi jetonin dhe punonin bashkë në Angli. Në 5 gusht të 2012, Hoxha humbi gjurmët, dhe trupi i tij u gjet i djegur brenda një makine disa ditë më vonë. Policia angleze, që zbardhi vrasjen, zbuloi se Agim Hoxha ishte vrarë në një vend tjetër, dhe më pas ishte djegur në mjetin e tij që të humbnin gjurmët.

Për ngjarjen u arrestua në Londër fillimisht Afrim Lleshi, vëllai i Arben Lleshit dhe më pas ky i fundit, i cili u dënua me 32 vite burg. Arben Lleshi u ekstradua nga Londra në Shqipëri në vitin 2016 për të kryer dënimin. Ai shprehu pëlqimin e tij për të vijuar vuajtjen e dënimin në vendin tonë.

Gjatë përleshjes në burgun e Peqinit, mbeti i plagosur Indrit Shaqja. Ai rezulton gjithashtu i dënuar me burg përjetë për vrasjen makabre të dy kunatave në Durrës. Në ngjarjen e vitit 2014, humbën jetën dy gratë Elsa dhe Gjinovefa Vava përkatësisht 72 dhe 77 vjeç. Për kryerjen e grabitjes së parave dhe sendeve me vlerë në banesën e dy të moshuarave, Shaqja bashkëpunoi edhe me persona të tjerë të cilët u dënuan.

Pas ngjarjes Indrit Shaqja u arratis në Spanjë, ndërsa u ndalua nga policia në Barcelonë. Ai më pas u ekstradua drejt vendit tonë. Shaqja gjithashtu akuzohet edhe për një tjetër krim, që është zhdukja e një personi në Elbasan.

