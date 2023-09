Skena xhelozie nga Ueda për Aleksandros

17:51 29/09/2023

Ueda është vazja më e re në vilën e dashurisë, me hyrjen e saj vajzat nuk janë më të qeta dhe janë në ankth për partnerët e tyre.

Aleksandros e ka takuar disa herë Eridën. Ueda e ka parë nga larg këtë situatë dhe është bërë xheloze. Ajo nuk ka nguruar që tja shpreh këtë Aleksandros.

Ueda: Takove Eridën ti, për çfarë folët?

Aleksandros: E di për çfarë fola me Eridën? Që jam shumë i lumtur me ty dhe i shpjegova që me Udën kam gjetur veten.

Çifti Aleksandros-Ueda janë parë shumë të afërt dhe duket që po kalojnë shumë mirë me njëri-tjetrin.

/Love Island Albania