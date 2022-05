Skënder Gega prezantohet tek Kukësi

21:21 30/05/2022

Trajneri beson tek kualifikimi për në Europë

Për herë të dytë, Skënder gega është trajner i Kukësit. Tekniku tropojan e drejtoi këtë skuadër për disa muaj në vitin 2020. Tashmë rikthehet i bindur se skuadrës nuk i mungon asgjë për të shkuar në Europë.

“Është përgjegjësi e madhe, ndihem shumë i respektuar. Me punë dhe me korrektësi profesionale asgjë nuk na mungon që Kukësi të shkojë atje ku e meriton. Shpresoj që ne nesër të jemi pjesë për Kupat e Europës, të fillojmë punën për të qenë një klub solid dhe me shumë pretendime”, tha Gega.

Cilat janë ndryshimet që pritet të bëjë gega në radhët e futbollistëve?

“Çdo gjë do të bisedohet me klubin. Do të ulemi me drejtuesit për të gjetur ku është më e mira. Të shohim me klubin me detaje të shohim grupet që do të jenë. Grupi që vazhdon ta ketë kontratën, ai grup që i ka mbaruar kontrata dhe pjesa tjetër se cili do të vijë”.

Kukësi bëri një sezon mjaft të mirë në drejtimin e Diego Longos. Tashmë veriorët kanë një fizionomi të konsoliduar loje. Me pak ndryshime sezoni i ardhshëm do ta rikthejë mes pretendenteve për titull këtë skuadër.

