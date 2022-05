Skënderbeu bie në Kategorinë e Parë

23:51 09/05/2022

Skënderbeu zbriti në Kategorinë e Parë. Barazimi 1 – 1 me Dinamon penalizoi korçarët që prej sezonit 2010-2011 luanin në Superiore ku gjatë kësaj kohe fituan 7 herë titullin kampion.

Pas golit të Berishës në minutën e 83’ për Skënderbeun, realizoi Lilaj për Dinamon me penallti në kohën shtesë. Teuta e siguroi përfundimisht qëndrimin në Superiore pas fitores 3 – 1 me Egnatian në hënën në Durrës.

Diferenca pikërisht me skuadrën nga Rrogozhina është 9 pikë, por rezultatet direkte favorizojnë ekipin durrsak. Egnatia qëndron kështu në vendin e tetë, por ende nuk e ka të sigurtë play out, pasi ka ende ndeshjen me Dinamon pa luajtur.

Vllaznia fitoi me rezultatin 2 – 1 takimin me Kukësin në ndeshjen e vendosur në çastet e fundit. Ky rezultat mban në garë për kupat e Europës ekipet nga vendi i tretë deri në të shtatin. Kampionatit i kanë mbetur edhe 3 javë.

