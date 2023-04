Skënderbeu dhe Dinamo rikthehen në Superligë

19:51 23/04/2023

Përcaktohen 2 vendet e para 2 javë përpara fundit

Skënderbeu dhe Dinamo siguruan rikthimin në Superligë dy javë para fundit të sezonit. Këtë të diel korçarët mundën 4-0 Turbinën e Cërrikut.

Ndërsa Dinamo humbën 2-1 me Lushnjën, por u favorizua nga humbja 1-0 e Flamurtarit me Tomorin. Skuadra kryeqytetase do të marrë 3 pikë në tavolinë për ndeshjen e javës së ardhshme ndaj Tërbunit të përjashtuar.

Skënderbeu dhe Dinamo ngjiten në Superiore pas vetëm 1 sezoni, një kategori më poshtë.

