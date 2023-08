Skënderbeu e Vllaznia synojnë tre pikët në duelet ndaj Dinamos dhe Erzenit

Shpërndaje







16:34 31/08/2023

Fitoret rritën moralin e skuadrës

Java e dytë e Superligës shqiptare vendos kundër njëra-tjetrës dy skuadrat e promovuara në këtë sezon në elitë, Skënderbeun dhe Dinamon. Korçarët vijnë me tepër optimizëm pas fitores në duelin e shkuar ndaj Egnatias, gjithsesi për trajnerin Gvozdenoviç përballja me kryeqytetasit do të jetë tepër e vështirë. Kuqeblutë do të jenë të plotë për këtë sfidë.

Fitorja ndaj Kukësit ka shtuar urinë në shtëpinë e Vllaznisë. Shkodranët masin forcat me Erzenin në javën e dytë të Superligës, ku synohet fitorja. Për trajnerin Migen Memelli, grupi i lojtarëve po kalon një moment të mirë.

Të dy sfidat do të luhen këtë të premte.

Klan News