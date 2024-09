Skënderbeu u rikthye te fitorja në kampionat, teksa mposhti Laçin në shtëpi, me rezultatin 2-1, në sfidën e vlefshme për javën e gjashtë në Superligë.

Një ndeshje e luftuar deri në sekondat e fundit në Korçë, ku fitimtarë dolën vendasit. Skënderbeu e mbylli pjesën e parë në avantazh minimal, falë një goli të shënuar nga Lucho Vasquez në minutën e 23-të.

Fraksioni i dytë, ishte akoma më i bukur, me miqtë që barazuan falë një supergoli të Traore në minutën e 70-të. Megjithatë baraspesha zgjati pak, pasi korçarët rikthyen avantazhin.

Skënderbeu fitoi penallti, e cila u ekzekutua nga Yuri Merlim, por u prit nga Dajsinani, megjithatë në vazhdim të aksionit, Bismark përfitoi nga topi i kthyer dhe e ndali në rrjetë, për të shënuar golin e dytë për vendasit, që në fund rezultoi i fitores.

Me këtë triumf, Skënderbeu ngjitet në vendin e pestë me 7 pikë, ndërsa Laçi mban vendin e fundit me vetëm 3 pikë. /tvklan.al