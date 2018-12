Skënderbeu humbet me Luftëtarin

Skënderbeu ka harruar të fitojë. Ekipi korçar u mund me rezultatin 3 – 2 nga Luftëtari. Dejvi Bregu realizoi 2 herë për Skënderbeun, por kjo nuk mjaftoi, madje kapiteni Marko Radas shkaktoi edhe autogol në portën e tij.

Vasil Shkurtaj realizoi golin e fitores për gjirokastritët me 11-metërsh në minutat e fundit duke i dhënë 3 pikë të rëndësishme në garën për t’i shpëtuar rënies nga kategoria.

Teuta fitoi me rezultatin 4 – 0 në takimin e javës së 17 me Kastriotin. Kallaku, Progni, Amadu dhe Vecaj ishin shënuesit në këtë ndeshje. Ky rezultat e ngjiti skuadrën durrsake në vendin e dytë 4 pikë nga Partizani kryesues. Të kuqtë barazuan të premten pa gola me Kukësin. Fazës së dytë i ka mbetur edhe 1 javë, më pas Superliga do të pushojë për rreth 1 muaj.

Tv Klan