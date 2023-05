Skënderbeu kampion i Kategorisë së Parë

23:04 18/05/2023

Klubi korçar ngriti për herë të katërt në histori trofeun, Dinamo u mund nga Luzi

Skënderbeu shpallet kampion i Kategorisë së Parë për sezonin 2022-2023! Korçarët barazuan në takimin e javës së fundit kundër Lushnjës pa gola, por ngritën trofeun, duke përfituar edhe nga humbja e Dinamos kundër Luzit në transfertë.

Gara ishte ende e hapur, pasi bardhekuqtë renditeshin në vend të parë me 1 pikë më shumë se sa blutë.

Gjatë këtij edicioni, Skënderbeu ka grumbulluar në total 49 pikë në 26 javë, ku fituar 13 sfida, barazuar 10 dhe ka humbur tre ndeshje.

Në ceremoninë e organizuar në përfundim të takimit nga Federata Shqiptare e Futbollit, zv.presidenti i FSHF-së, Lutfi Nuriu i dorëzoi medaljet dhe trofeun skuadrës korçare, që rikthehet pas një viti në elitën e futbollit shqiptar.

Bardhekuqtë e ngrenë këtë trofe për herë të katërt në historinë e tyre. Edhe skuadra e Dinamos ka siguruar ngjitjen në kampionatin Superiore.

Blutë u mundën nga Luzi në sfidën e fundit me rezultatin 1-0 me gol të Ferrajt. Në play-off, Flamurtari do të përballet me Luzin, ndërsa Tomori me Korabin.

