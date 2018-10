Skënderbeu kërkon fitore me Partizanin

Orges Shehi e di mirë rëndësinë e takimit me Partizanin të hënën në Tiranë. Trajneri i Skënderbeut e vlerëson këtë ndeshje si emocionuese duke parë edhe pozitat në renditje, por duke shtuar se janë pikët që kanë rëndësi.

“Do të ketë impakt për ata që do ta shohin, por ndeshjet janë me pikë dhe duhet të bëjmë maksimumin që të vijnë pikët.”

Si Partizani dhe Skënderbeu treguan fazën e parë se janë kandidatë kryesorë për titullin kampion. Orges Shehi që ka ngritur disa të tillë me Skënderbeun, tani është radha si trajner edhe pse nuk mendon se kjo duhet përmendur vazhdimisht.

“Nuk jemi në presion për titullin, por kemi skuadër që di ta fitojë titullin, kemi një skuadër që e ka fituar 7 herë, në 8 vitet e fundit. Nuk është udhës të themi gjithmonë, që jemi për titull, pasi kjo skuadër e ka stofin për të dalë kampion.”

Të shtunën Skënder Gega pranoi në daljen para takimit se 3 pikët me Skënderbeun mbeten 3 pikë, që të kuqtë do t’i kërkojnë kësaj here. Partizani ka vetëm një humbje në këtë kampionat dhe kjo në ndeshjen e parë Skënderbeun.

Tv Klan