Skënderbeu pret Kukësin

16:40 19/03/2022

Gega: Duhet të jemi të disiplinuar, të mos tolerojmë

Skënder Gega debutoi me barazim si trajner i Skënderbeut, në një fushë të vështirë si ajo e Laçit. Të dielën skuadra korçarë që lufton për mbijetesë do të presë një tjetër ekip me objektiva madhorë si Kukësi.

“Do bëjmë maksimumin, jemi stërvitur këto ditë dhe mundohemi të korrigjohemi atje ku kemi gabuar. Siç është një javë nuk është java tjetër”, tha Gega.

Skënder Gega kërkon një lojë të balancuar që të arrihet rezultati pozitiv.

“Fokus, impenjimi, besimi tek vetja. Duhet të jenë të disiplinuar taktikisht, asnjëherë të mos tolerojmë. I kemi aftësitë për të dalë në sulm, por e njëjta gjë është dhe në mbrojte”, u shpreh Gega.

Skënderbeu një nga 3 fitoret e arritura në këtë kampionat e ka pikërisht me Kukësin, me rezultatin 2 – 1 në fazën e parë në Superiores.

