Skizofrenia mund të shfaqet që në moshën 13-vjeçare, Mjekja Psikiatre: Nuk ka lidhje me psikopatinë

23:38 15/03/2023

Një ndër sëmundjet më të rënda të shëndetit mendor është skizofrenia. Mjekja Psikiatre Irena Thona, e ftuar mbrëmjen e kësaj të mërkure në studion e “Opinion”, shpjegon se ajo që e bën më të rëndë këtë sëmundje është fakt që mund të shfaqet që në fëmijëri. Mjekja shpjegon se kjo sëmundje sjell çrregullime të mendimit, të perceptimit. Personat që vuajnë prej saj, perceptojnë diçka që nuk ekziston dhe shkëputen nga realiteti. Thona shpjegon po ashtu se skizofrenia dhe psikopatia janë dy gjëra të ndryshme.

Irena Thona: Skizofrenia është sëmundja më e rëndë që është në shëndetin mendor për faktin se ka një tendencë për të patur një fillim të hershëm, që mund të fillojë edhe në moshën 13-14 vjeçare. Sidomos rastet me fillim të hershëm kanë dhe ecurinë më të keqe, ka një lloj ashpërsie, ka tendencë për t’u bërë kronike. Prek 1 përqind të popullatës, por mund të jetë edhe më shumë. Përbën një nga sëmundjet që ka barrën më të rëndë të shoqërisë, sepse është një ndër 10 sëmundjet më të rënda me një barrë sociale dhe ekonomike për shoqërinë. Kjo për shkak të kronicizimit të sëmundjet dhe invalidizimit të personave që vuajnë nga kjo sëmundje. Shoqërohet me çrregullime të mendimit, të perceptimit, dëmtim të funksionimit. Çrregullime të percepsionit, do të thotë të perceptosh diçka që nuk ekziston, që nuk është reale, të mendosh diçka që nuk është reale. Pra të shkëputesh nga realiteti, prandaj quhet skicofreni, diçka që çahet ndërmjet vetes dhe realitetit.

Blendi Fevziu: Ka fjalë të ndryshme në Shqipëri që i përdori, skizofreni, psikopati.

Irena Thona: Jo janë të ndryshme. Psikopatia ka të bëjë më çrregullime të personalitetit. Dhe kryesisht me çrregullime të personalitetit antisocial. Përgjithësisht personat antisocial, në përgjithësi thyerjen e rregullave, ligjin, ligjet e shoqërisë, janë ata që gjenden të izoluar dhe nëpër burgje. Janë përgjithësisht personat me personalitet antisocial. Personaliteti nuk ka lidhje me skizofreninë. Por ka një gjë që ata që sëmuren nga skizofrenia kanë një personalitet premorbid ndryshe nga personat e tjerë. Në kuptimin që mund të kenë tipare personaliteti karakteristike, ose që të çojnë drejt skizofrenisë./tvklan.al