Skriningu përfundon në Nëntor 2023

Shpërndaje







15:06 26/09/2022

Shqipëria ndahet nga Maqedonia e Veriut në rrugën e negociatave

Këtë të martë Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut ndahen përfundimisht në rrugën e gjatë të negociatave. Pas dy javëve të para të procesit të skriningut me ekspertët teknike në Bruksel e Luksemburg ekipet negociatore nga Tirana dhe Shkupi do të vijojnë veçmas punën për të përshtatur legjislacionin vendas me atë Evropian.

Në Bruksel kryefjala e diskutimeve ishin kapitujt e pare qe do te hapen ai 23- 24, Drejtësi, Liri dhe Siguri, reformën në administratën publike. kriteret ekonomike, statistikat dhe kontrolli financiar.

Ky proces shqyrtimi shpjegues duhet të zgjasë deri në nëntor. Në këtë pjesë të procesit, ekipet njihen me risitë në legjislacionin e BE-së në të gjithë kapitujt e procesit të negociatave dhe kanë mundësinë t’u bëjnë pyetje kolegëve të tyre nga Komisioni Evropian që e drejtojnë skriningun.

Procesi për secilin shtet duhet të zgjasë të paktën deri në gjysmën e dytë të vitit të ardhshëm, me mbikëqyrje të ngushtë nga Komisioni Evropian dhe shtetet anëtare të BE-së. Raporti i parë i skriningut nga KE për grup kapitullin e pare Vlerat themelore qe pritet te permbyllet në fund të marsit 2023.

Deri tani janë përkthyer mbi 17 mijë faqe të legjislacionit të BE-së. Procesi i shqyrtimit te legjislacionit mbulon të gjithë spektrin e politikave dhe legjislacionit të BE-së, i organizuar në gjashtë grupe që mbulojnë të 35 kapitujt e legjislacionit të BE-së.

Klan News