Skuadra kombëtare e robotikës, kapiteni: Mundohemi t’i japim zgjidhje problemeve botërore që…

18:56 15/09/2023

Të ftuarit e emisionit “Rudina” në Tv Klan kanë qenë një grup të rinjsh të cilët janë të pasionuar pas teknologjisë, inovacionit madje pritet të përfaqësojnë vendin tone në një konkurs mjaft të rëndësishëm që do të mbahet gjatë muajit Tetor. Janë pikërisht skuadra kombëtare e robotikës, të cilën në datat 4-12 Tetor do të marrin pjesë në Lojërat Olimpike të Robotikës që këtë vit do të zhvillohen në Singapor mbi temën “Hydrogen Horizons”.

Kapiteni i ekipit, Arlind Tandili ka folur më gjatë rreth krijimit të tyre si skuadër, sesi konkretisht do e përfaqësojnë vendin tonë në këtë konkurs.

Arlind Tandili-Kapiten: Ekipi shqiptar i robotikës ka një histori 7-vjeçare deri tani. Lojërat Olimpike të Robotikës kanë nisur në vitin 2017 dhe në këto përfaqësohet çdo shtet nga një ekip kombëtar. Në këto lojëra, në varësi të tematikës që jepet, që janë 1 nga 14 sfidat më të mëdha inxhinierike të botës, ne mundohemi që t’i japim zgjidhje problemeve botërore që sot kërcënojnë planetin tonë dhe mjedisin në mënyrë minimaliste dhe duke përdorur robotë si ky që kemi përpara. Ne aktualisht, po punojmë me robotin e ri që është sivjet pasi çdo vit, sfidat ndryshojnë dhe në varësi të sfidës, ne përshtasim pjesët e robotit për ta bërë atë sa më eficent. Roboti që kemi përpara është për sfidën e pastrimit të oqeaneve dhe roboti përbëhet nga disa mekanizma dhe secili nga këto tregon atë proces, i cili zhvillohet dhe në jetën reale. Këtë vit, ne kemi një temë të re që është “Horizontet e Hidrogjenit” dhe ne po shikojmë se si mund të përdorim ujin dhe hidrogjenin në një energji të rinovueshme që do t’i shërbejnë planetit tonë dhe të ardhmes./tvklan.al