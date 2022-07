Skuadrat shqiptare në Conference League

20:30 28/07/2022

Sot zbresin në fushë Laçi dhe Tirana

Skuadrat shqiptare do të luajnë sot ndeshjet e kthimit të turit të dytë të Conference League. Shpresojnë të gjitha kualifikimin. Laçi duket se është më afër objektivit pas barazimit pa gola në fushën e moldavëve të Petrocub. Kurbinasit që sezonet e fundit ka bërë mirë në Europë, do të japin gjithëcka për gjithëcka në këtë takim për të marrë një fitore minimale në mënyrë që të vazhdojnë garën në tyrin e tretë.

Pas shpalljes kampion në superligë, Tirana njeh vetëm humbje në Europë. Bardheblutë do të luajë me Zrinjski në Mostar. Humbja 1 – 0 me skuadrën boshnjake në takimin e parë e bën më të vështirë, por në futboll gjithëcka mund të ndodhë dhe skuadra e orges Shehit mund të marrë fitoren e parë që do të vlejë kualifikimin për në raundin tjetër. Që prej vitit 2017 Zrinjski nuk njeh disfatë në ndeshjet e kupave të Europës të luajtura në shtëpi.

Tv Klan