Skuderia ruse Haas ‘fshihet’ nga rivalët, zbulon makinën e re

23:35 04/02/2022

Skuderia Haas është bërë skuadra e parë e Formula 1 që zbulon makinën që do të përdoret në kampionatin botëror 2022. Makina e quajtur VF-22 vijon të jetë nën dominimin e ngjyrave të flamurit rus, të kuqe, të bardhë dhe blu, kjo për shkak dhe të pronarëve të saj.



Njëvendëshja do të drejtohet sërish nga dyshja që mbylli sezonin e shkuar, Nikita Mazepin dhe Mick Schumacher. Dy pilotët nuk arritën të merrnin asnjë pikë vitin e shkuar, gjithsesi, synimi këtë herë është për të arritur të ngjiten në renditjen e përgjithshme për konstruktor.

Makina e re me të gjitha ndryshimet nuk do të zbulohet deri në testimet e fundit të këtij muaji. Kjo për shkak se ekipi nuk dëshiron që të njohë rivalët me karakteristikat e saj, ku besohet se do të ketë ndryshime në aspektin e aerodinamikës.

