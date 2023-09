“S’më pëlqeu loja e saj”, Aleksandros komenton largimin e Artemis

20:30 25/09/2023

Gjatë mbrëmjes së djeshme pati dy të eliminuar, një djalë e një vajzë. Ata që u larguan ishin Gleni dhe Artemis.

Djemtë mes Artemis dhe Sofielës vendosën që të largojnë Artemis. Vajzat i habiti shumë ky vendim i djemve dhe nuk ishin dakord.

Aleksandros komenton për votën që ai dha për Sofielën të qëndroj dhe shprehet: S’më pëlqeu loja që bëri Artemis me Glenin, po të bëhet përsëri çift me mua do luaj gjithashtu. Sofiela sjell shumë energji në shtëpi.

