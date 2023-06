“S’ndërhyj në orientimin seksual të askujt”, Berisha për Spiropalin: Ngrihet si papagalli i Ramës

Shpërndaje







14:51 15/06/2023

Kryedemokrati Sali Berisha ka folur sërish këtë të Enjte në foltoren e Kuvendit. Ai argumentoi se pse e përdori frazën “Jepja fustanin Ramës” drejtuar ministres Spiropali.

Berisha kërkoi nga kryetarja e Kuvendit Lindita Nikolla të mos shkelet rregullorja, referuar ndërhyrjes që sipas tij bën Spiropali sa herë citohet Rama.

“Që t’i japë fustanin Edi Ramës mori interpretim absolutisht që nuk ishte qëllimi im. Nuk kam ndërhyrë në orientimin seksual të asnjë njeriu. Nëqoftëse t’i lejon të përgjigjet për Kryeministrin të cilin unë e atakoj këtu me fakte e argumenta, një person që nuk quhet Edi Rama t’i shkel me dy këmbët me një akt servilizmi total rregulloren e Parlamentit. Unë shoh mjerimin e Edi Ramës se kush e mbron atë, por ti shkel rregulloren. Je bërë shkak për konflikte dhe do bëhesh nëse nuk zbaton rregulloren., Asnjë njeri nuk ka të drejtë të flasë në emër të një tjetri, prandaj më mirë t’i japë fustanin e vet Edi Ramës sepse ai nuk është burrë të vijë e të ballafaqohet. Ajo ngrihet si me qenë papagalli i Edi Ramës, rregullorja nuk e njeh papagallin. Kjo praktikë duhet të marrë fund!”

Ish-Kryeministri u ndal dhe tek afera e Inceneratorëve, duke hedhur sërish akuza mbi Ramën dhe Veliajn.

“Problem që diskutohet sot lidhet me një nga aferat më të mëdha korruptive lidhet me Inceneratorët, në vitin 2013 u shpenzuan 4 mln euro për të ndërtuar strategjinë e Shqipërisë ndaj mbetjeve urbane, u përcaktuan pikat dhe projekti për trajtimin e tyre. Në një akt mega-korruptiv, Rama në vend ta zbatonte këtë strategji, e shkelmoi atë dhe me urgjencë solli,firmosi kontratat korruptive për iNceneratorët. E filloi me Elbasanin, me 17 akte brenda 24 orëve. Lefter Koka u përdor si hajduti i dobishëm sepse ai nuk kishte një qindarkë në buxhetin e ministrisë për inceneratorin.

Ai që vuan burgun e mirë t’ja bëjnë, t’ja dyfishojnë dënimin përderisa nuk denoncon. Djegësi i Fierit, Arapi njeriu juaj thotë se pas llogaritjeve që bëra këtu depozitimi kushton 12 euro, në fakt në kontratën e Tiranës është 11 euro. Në kontratën Rama-Veliaj djegia kushton 29 euro, por më keq akoma prej 5 vitesh qytetarët e Tiranës tarifohen nga Rama dhe Veliaj në kundërshtim flagrant me kontratën. Parlamentit i ka dalë tymi i Djegësve, Tiranës i ka dalë tymi i Djegësve. Secili prej jush është një Erion Veliaj përderisa e mbroni atë, secili prej jush është një hajdut si Edi Rama përderisa keni frikë të mbroni interesin publik.”/tvklan.al